Los jugadores que no pueden jugar en la Copa por México

La Copa por México comenzó con dos partidos que terminaron en empate, los primero juegos fueron entre Cruz Azul vs Necaxa y Atlas vs Santos. En ambos encuentros quedaron empatados 0 a 0 y con la sorpresa de que los nuevos refuerzos extranjeros no van a poder jugar en la competencia.

El torneo tiene de participantes al América, Chivas, Atlas, Santos, Pumas, Tigres, Cruz Azul, Necaxa, Toluca y Mazatlán. Los equipos podrán usar el torneo para darle ritmo a sus jugadores principales que participaron en el torneo pasado y a los jóvenes canteranos que tengan.

¿Por qué no pueden jugar en la Copa Sky?

A pesar de que es un torneo de pretemporada y que la finalidad es no pasar tanto tiempo sin actividad futbolera en México, al ser transmitida en vivo y con público en las gradas genera que sea tomado como un torneo oficial. Es por eso que los futbolistas deben de estar registrados para poder disputarla. Momentáneamente solo pueden jugar refuerzos que vengan de otro equipo de la Liga MX.

Desafortunadamente para los equipos, el registro oficial ante la FIFA para el Torneo Clausura 2022 inicia el 04 de enero de 2023 a las 8 horas por lo que los jugadores con pase internacional no podrán jugar hasta que queden registrados en el S.I.I.D de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX.

Tras esta situación, se espera que los equipos puedan proponer alguna solución y puedan dejar jugar a los nuevos refuerzos. El ‘Potro’ Gutiérrez habló de la situación después del partido ante Necaxa.

“No solamente nosotros, yo creo que todos los que están participando deberían de declararse sobre esas circunstancias porque se entiende que es un reglamento, pero también son partidos de preparación, yo creo toda la gente quiere ver a los nuevos elementos y uno como entrenador también para ir ajustando cosas”.

De igual forma, Lillini habló respecto al tema y opinó que los equipos deberían dejar jugar a los nuevos jugadores.

“Me parece que a todos los equipos los tendrían que dejar jugar porque es observar a los nuevos jugadores, los tuve que regresar para que entrenen con la Sub-20 y jueguen con ellos”.

