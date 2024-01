FIFPRO revela a los nominados para conformar el mejor equipo de 2023

La FIFA ha revelado a los jugadores nominados para conformar el once ideal del 2023. El World XI, equipo que define al mejor equipo del año mediante las votaciones de 28 mil futbolistas profesionales, se va a dar a conocer el 15 de enero durante la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, la cual va a celebrar su octava edición en el presente año que acaba de comenzar.

Con 23 jugadores nominados para formar el 11 ideal en la rama varonil, las votaciones fueron marcadas debido al rendimiento del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, periodo en el que los jugadores debieron de haber disputado al menos 23 partidos oficiales para poder ser considerados.

Por su parte, en la rama femenil el periodo de votación considerado para las jugadoras fue del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023. Las futbolistas debieron de haber aparecido en el menos 25 encuentros oficiales para poder ser votadas.

¿Quiénes conforman el World XI?

El mejor equipo del año en ambas categorías, varonil y femenil, va a ser integrado por un/una guardameta, tres defensas, tres mediocampistas y tres delanteros, mismos que van a ser quienes hayan obtenido el mayor número de votos.

Nominados al World XI Masculino

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica), Ederson (Manchester City, Brasil) y Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)

Defensas: Ruben Dias (Manchester City, Portugal), Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos), Éder Militão (Real Madrid, Brasil), Antonio Rüdiger (Real Madrid, Alemania), John Stones (Manchester City, Inglaterra) y Kyle Walker (Manchester City, Inglaterra).

Mediocampistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Inglaterra), Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, Alemania), Luka Modric (Real Madrid, Croatie), Rodri (Manchester City, España), Bernardo Silva (Manchester City, Portugal) y Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay).

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, Francia), Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Munich, Inglaterra), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentina), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal) y Vinícius Jr (Real Madrid, Brasil).

Nominadas al World XI Femenino

Porteras: Mackenzie Arnold (West Ham United, Australia), Mary Earps (Manchester United, Inglaterra) y Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, Estados Unidos).

Defensas: Lucy Bronze (Barcelona, Inglaterra), Olga Carmona (Real Madrid, España), Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain/Arsenal, Suecia), Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain/Chelsea, Canadá), Maria León (Barcelona, España) e Irene Paredes (Barcelona, España).

Mediocampistas: Aitana Bonmatí (Barcelona, España), Claudia Pina (Barcelona, España), Fridolina Rolfo (Barcelona, Suecia), Georgia Stanway (Bayern Munich, Inglaterra), Ella Toone (Manchester United, Inglaterra) y Keira Walsh (Barcelona, Inglaterra).

Delanteras: Jennifer Hermoso (Pachuca/Tigres, España), Lauren James (Chelsea, Inglaterra), Sam Kerr (Chelsea, Australia), Alex Morgan (San Diego Wave, Estados Unidos), Salma Paralluelo (Barcelona, España), Alexandra Popp (Wolfsburgo, Alemania) y Alessia Russo (Manchester United/Arsenal, Inglaterra).