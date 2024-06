Los futbolistas que se perderán los Octavos de Final de la Euro 2024

El próximo sábado 29 de junio del 2024, comienza la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024. Los primeros dos juegos que se tienen son el Suiza vs Italia a las 10 am tiempo del centro de México y a las 13 horas el Alemania vs Dinamarca.

Para los demás días, los partidos que se van a disputar son: el domingo 30 Inglaterra vs Eslovaquia a las 10 horas tiempo del centro de México y España vs Georgia a las 13 horas tiempo del centro de México. El lunes 1 de julio, Francia vs Bélgica a las 10 horas tiempo del centro de México y a las 13 horas Portugal vs Eslovenia. Y el martes dos de julio, Rumania vs Países Bajos a las 10 horas tiempo del centro de México y a las 13 horas Austria vs Turquía a las 13 horas.

Los jugadores que se pierden los Octavos de Final

Tras la fase de grupos hay varios jugadores que sus selecciones lograron avanzar a la siguiente fase y que no podrán participar en el juego. La razón es que les sacaron dos tarjetas durante la fase de grupos, juntando su segunda amonestación en la jornada tres, por lo que no podrán tener minutos. Los jugadores son: Anzor Mekvabishvili de Georgia, Turquía no podrá contar con Halkan Calhanoglu y Samet Akaydin ante Austria. En el caso de Austria no podrá contar con Patrick Wimmer.

Para el Alemania vs Dinamarca, Morten Hjulmand no podrá tener minutos y Jonathan Tah lo verá desde las gradas. En el caso de Eslovenia no contará con Erik Janza ante Portugal y para el juego de Suiza vs Italia, Sidney Wimmer y Riccardo Clafiori no podrán participar.

