Los jugadores que se perderán el partido de ida de los Cuartos de Final

Hemos llegado a la parte final del torneo pues en unos días comienzan los Cuartos de Final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los ocho equipos clasificados van a buscar conseguir el título de torneo luego de permanecer como los protagonistas en el torneo regular.

Los enfrentamientos de Cuartos de Final quedaron de la siguiente forma: América vs Pachuca, Cruz Azul vs Pumas, Toluca vs Chivas y Rayados vs Tigres. Siendo partidos bastante llamativos de los que se esperan nos regalen grandes emociones.

Los jugadores que se perderán el partido de ida



Los equipos saben de la importancia de los encuentros por lo que quieren tener a su plantel completo para conseguir avanzar a las semifinales. Desafortunadamente, hay clubes que tienen bajas importantes y que podría afectarles para la Liguilla.

Para los juegos de ida, en el caso del América no podrá jugar Sebastián Cáceres que sigue trabajando en su recuperación. En Cruz Azul, tendrán la sensible baja de Gonzalo Piovi, al cual esperan recuperar para el juego de vuelta. Y siguen recuperándose Carlos Vargas y Gabriel Fernández.

En caso de Toluca, Valber Huerta sigue en su recuperación. Para los Rayados, Jesús Corona podría no estar todavía al 100%. En el caso de Tigres, no contarán con Nahuel Guzmán. Guido Pizarro estaría siendo duda y han recuperado a Diego Reyes y Juan Pablo Vigon.

Por otra parte, Chivas llega con su plantel completo. Pumas llega con la baja de Ricardo Galindo. Por último, Pachuca no contará con Israel Luna y Oussama Idrissi que fue expulsado ante Necaxa.

