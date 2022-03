Ronaldinho pidió 30 mil pesos a Querétaro porque no conocía los bancos

Ronaldinho es, quizá, la figura más grande que ha jugado en la Liga BBVA MX, pues además de brillar con sus jugadas de fantasía y goles, también nos dejó algunas anécdotas bastante curiosas, como el día en que le pidió 30 mil pesos al Querétaro porque no sabía que los bancos existían.

El exjugador del FC Barcelona llegó a ser de los mejor pagados de todo el mundo, sin embargo, todo su dinero fue manejado por su hermano Roberto, quien le daba la suma que el brasileño quería y es por ello que vivió este curioso hecho con los Gallos.

Ronaldinho pidió un préstamo a Querétaro

En palabras a un medio digital, se supo que cuando Ronaldinho jugó en la Liga BBVA MX sufrió algunos ‘problemas’ de dinero, pero no porque no le pagaran, sino que fue porque su hermano salió de viaje a Estados Unidos y a R10 no le dio su quincena.

“Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice ‘oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana’. El conta le dice ‘pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta’. Dinho le dice ‘¿a poco yo puedo sacar?’”, recordaron.

Ronaldinho era un ‘hombre de mundo’ pero en cuestión del manejo de dinero era un inexperto, pues como se dijo su hermano Roberto siempre manejó sus finanzas y R10 sólo recibía el efectivo. Que no supiera que existían los bancos y menos que él podía disponer de su dinero, refleja un poco su estilo de vida.

“Está chistosa la anécdota pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 35 años no sabía que podía ir al banco, o sea, siempre fue manejado por su hermano, era de ‘¿cuánto necesitas’, ‘1 millón de pesos’, ‘pues toma’. Ya de tarjeta de crédito ni hablamos, porque imagínate”, sentenciaron.

Pese al curioso hecho de Ronaldinho, su paso por México fue memorable, ya que llevó al Querétaro a una final de la Liga BBVA MX, donde cayeron ante Santos, pero fue un factor importante.

