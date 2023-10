Las estrellas del futbol que se retiraron antes de lo esperado

Eden Hazard anunció su retiro del futbol y se une a una lista de futbolistas retirados que se fueron antes de lo esperado.

Para el belga, la falta de minutos por las lesiones que sufría constantemente pasaron factura y su continuidad por el futbol profesional ha llegado a su fin.

¿Qué jugadores se retiraron antes de lo esperado?

El decir adiós tiene sus razones, desde lesiones hasta la pérdida de la pasión por este deporte, los que destacan en esta lista son los siguientes:

Zinedine Zidane

Zidane es uno de los pocos futbolistas que supo tratar de la mejor manera a la pelota, su talento nato y su habilidad con el balón lo hicieron convertirse en leyenda en el futbol y desde muy joven demostró tener calidad para ser uno de los grandes, sin embargo, el francés dejó al futbol a los 34 años de edad. Tuva una despedida amarga, en la final del Mundial 2006, en Alemania, donde le dio un cabezazo a Materazzi en el pecho debido a la frustración, en ese partido la selección de Francia se quedó con 10 hombres y perdieron la final.

Philipp Lahm

El defensa alemán fue un referente del Bayern Munich y sus más de 15 títulos ganados lo defienden, el campeón del mundo en 2014 se retiró a la edad de 33 años. Sorprendió a todos al anunciar su retiro de las canchas ya que llegó a ser considerado el mejor lateral izquierdo del mundo.

André Schürle

Otro alemán aparece en la lista, André Schürle llegó a ser Campeón del Mundo con la selección nacional de Alemania en 2014 y en el 2020 anunció su retiro del futbol profesional a los 29 años de edad. Motivos personales fueron los que causaron la retirada del jugador de las canchas.

Éric Cantona

“He sido profesional durante 13 años, es demasiado tiempo. me gustaría hacer otras cosas en mi vida. Siempre he meditado retirarme cuando estuviera en lo más alto y con el Manchester United he llegado a la cima de mi carrera”, declaró el francés cuando anunció su retirada de las canchas, lo hizo a la edad de 30 años estando en el mayor momento de popularidad.

Just Fontaine

El mítico jugador francés, recordado por tener el récord goleador en un mismo mundial metiendo 13 goles en el de Suecia de 1958. Se tuvo que retirar a los 28 años por una lesión en una de sus piernas y no pudo recuperarse totalmente.

