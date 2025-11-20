Los jugadores que se pierden el Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este jueves 20 de noviembre del 2025, regresa la actividad del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con los dos primeros encuentros del Play In. Pachuca, Pumas, Xolos y Juárez buscarán entrar a los Cuartos de Final para poder pelear por el título pero hay dos equipos que llegan a la instancia y no podrán contar con todos su jugadores pues dos futbolistas se encuentran sancionados tras la jornada 17.

Se trata del conjunto de Pumas y de Xolos, ya que tanto Adalberto Carrasquilla y Jackson Porozo, no pueden disputar el partido con sus clubes de este jueves 20 de noviembre del 2025 luego de ser sancionados con un partido de suspensión.

¿Por qué Carrasquilla y Jackson Porozo no pueden jugar hoy jueves 20 de noviembre el Play In?

Los dos futbolistas recibieron la sanción luego de llegar a cinco tarjetas amarillas en el torneo regular, siendo la Jornada 17, la fecha en la que vieron la última tarjeta amarilla por lo que deben de cumplir su castigo en el Play In.

En el caso de Porozo, en caso de que Xolos logre vencer a Juárez, el defensor ya podrá estar con el equipo para los Cuartos de Final. Pero si el equipo pierde hoy, el central podrá tener minutos en el segundo juego del Play In.

¡La venta general de boletos para el Play-In ya comenzó! ❤️🖤🐕



¡Apoya a nuestros Xolos y lo que pagues por tu boleto contra Juárez, te lo descontaremos para el próximo partido de fase final! * Aplican restricciones.



🎟 Venta exclusiva en línea en https://t.co/ilv8pxkgo5 y en… pic.twitter.com/7eYC7LL7A0 — Xolos (@Xolos) November 19, 2025

Por su parte, Carrasquilla podría no tener minutos con Pumas hasta el Clausura 2026 si es que el equipo universitario pierde hoy ante Pachuca pues quedarían eliminados del torneo. En caso de que ganen los felinos, el panameño podría tener minutos en el último juego del Play In buscando el boleto a Cuartos de Final.

Horario de los partidos de Play in

El primer encuentro encargado de iniciar con las actividades del Play In es el Pachuca vs Pumas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo. El ganador, jugará el domingo por el último boleto a Cuartos de Final y el perdedor queda eliminado.

¡Llegó el día, con determinación saldremos a buscar nuestra clasificación a la siguiente ronda en Hidalgo 😼🐾



¡VAMOS, PUMAS! 👊#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/Agc4Dc2bQa — PUMAS (@PumasMX) November 20, 2025

El segundo encuentro es el Xolos de Tijuana vs Juárez, en el Estadio Caliente en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. El ganador clasifica directo a Cuartos de Final en el séptimo lugar y el perder jugará el domingo por el último boleto a Cuartos de Final.