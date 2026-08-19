Cholo Simeone deja FUERTE mensaje y BORRA a Julián Álvarez del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid inicia hoy su camino en la temporada 2026-27 de LaLiga enfrentando al Málaga a partir de las 13:00 horas, pero lo hará sin una de sus figuras: Julián Álvarez. El delantero argentino no fue convocado por decisión técnica, en medio de un contexto marcado por rumores de salida y dudas sobre su estado físico.

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¿Qué declaró el Cholo Simeone sobre Julián Álvarez?

El entrenador colchonero explicó que Álvarez “no se encuentra en la condición física óptima para jugar este partido”, descartando así su participación en el debut liguero. La ausencia del atacante genera interrogantes, ya que en las últimas semanas se había especulado con su intención de buscar un nuevo destino.

¿Qué pasa con el interés de Barcelona por Julián Álvarez?

El propio jugador dejó entrever que podría salir del Atlético de Madrid para fichar con el FC Barcelona, lo que alimentó la incertidumbre en torno a su futuro. Sin embargo, en las últimas horas trascendió en redes sociales que el club blaugrana ya no buscará su fichaje, cerrando esa posibilidad de manera inmediata.

La baja de Julián obliga al Atlético a replantear su ataque para el duelo ante Málaga. Simeone confía en que otros delanteros asuman el protagonismo, mientras la directiva sigue evaluando la situación contractual del argentino. Aunque no hay una oferta concreta sobre la mesa, la incertidumbre sobre su continuidad persiste. Para este partido ante Málaga en la cancha del Estadio Metropolitano, el Cholo pondrá en el ataque al nigeriano Ademola Lookman.

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El partido contra Málaga representa el inicio de una temporada en la que el Atlético busca ser protagonista en LaLiga y en Europa. La ausencia de Julián Álvarez será uno de los focos de atención, tanto por lo que significa en lo deportivo como por el trasfondo de mercado que rodea al jugador.

Julián Álvarez no jugará hoy en el debut del Atlético de Madrid por falta de condición física, según Simeone. Aunque se habló de un posible fichaje por el Barcelona, esa opción quedó descartada. El futuro del delantero sigue siendo una incógnita, mientras el club colchonero arranca la temporada con la mira puesta en sumar sus primeros tres puntos.

