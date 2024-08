¡OFICIAL! El mexicano que llega a la Premier League para la temporada 2024-2025

Este martes 13 de agosto del 2024, se confirmó la llegada de un mexicano a la Premier League para la temporada 2024-2025. De esta forma, se convierte en el segundo jugador de México en Inglaterra junto a Raúl Jiménez.

A sus 23 años, llega por cinco años y con un futuro bastante prometedor. Se trata de Julián Araujo que deja al Barcelona para poder llegar al AFC Bournemouth y convertirse así en su quinto refuerzo de la temporada.

Te puede interesar: Los memes no perdonan a Pumas tras la eliminación de Leagues Cup a manos de Seattle

Araujo salió en 2023 del LA Galaxy para llegar a las filas del Barça Atlètic, se fue cedido en la temporada pasada en Las Palmas donde acumuló 28 partidos y dos goles. Luego de estar en la gira del equipo culé en Estados Unidos, no logró convencer a Hansi Flick y llega al AFC Bournemouth para una nueva etapa.

Con su salida, el equipo español decidió agradecerle por su compromiso y su dedicación y le deseó mucha suerte y logros en el futuro.

Welcome to #afcb , Julián 🤝

He signs a five-year deal with us from Barcelona✍️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2024