Si Julián Araujo se queda sin Copa Mundial de la FIFA 2026, este sería el jugador que lo reemplazaría

Javier Aguirre está presentando problemas para definir la lista definitiva de los jugadores que serán convocados a la Selección Mexicana para disputar la fecha FIFA de marzo. Julián Araujo es uno de los posibles ausentes, ya que ha sufrido una lesión muscular en el Celtic, la cual le ha privado de jugar su partido más reciente en Europa. Sin embargo, el entrenador mexicano ya tendría un posible reemplazo si la molestia se extiende hasta junio.

Distintos reportes afirman que el ‘Vasco’ Aguirre ha quedado muy satisfecho con el trabajo de Richard Ledezma en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana y es el principal candidato para suplir a Araujo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre y cuando no esté disponible por lesión. El lateral ha sido uno de los jugadores más destacados de Chivas, equipo que es líder del Clausura 2026 en solitario.

Richard Ledezma sería el reemplazante natural de Julián Araujo|Crédito: Chivas de Guadalajara

Sin embargo, en un principio, la lesión de Araujo no parece ser demasiado grave. Según Martín O’Neil, entrenador del Celtic de Escocia, reveló que el defensor mexicano no fue convocado para el último partido del equipo debido a que arrastra una molestia en el muslo luego de haber jugado los 120 minutos de los Cuartos de Final de la Copa de Escocia ante el Rangers.

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Por esta razón, el cuerpo técnico del conjunto europeo decidió no arriesgar el físico de Araujo para evitar una lesión mayor y preservar su disponibilidad para lo que resta de la temporada. “Se lesionó durante la semana. Después del partido del domingo sintió una ligera molestia, y al cabo de un rato empezó a sentir rigidez en el muslo”, fue lo que expresó su técnico en conferencia de prensa días atrás.

|Instagram Chivas / @chivas

Richard Ledezma sueña con ir al Mundial 2026

Si bien es cierto que uno de sus deseos es ser campeón con Chivas del Clausura 2026, ‘Richy’ afirmó que trabaja duro para cumplir con su sueño más grande, representar a México en la cita mundialista: “Es un sueño ir a la Copa del Mundo si puedo, y me estoy preparando para eso. Entreno duro y doy lo mejor de mí en cada partido”, expresó en declaraciones recientes.

Además, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, Ledezma se siente como un mexicano más: “Es una historia especial que no mucha gente entenderá, yo me siento mexicano y sé que soy mexicano, no importa lo que digan los demás, soy mexicano gracias a mis padres y abuelos”.

Cabe destacar que el futbolista de Chivas completó el “one time switch” ante la FIFA para poder dejar la selección de Estados Unidos y así representar a México internacionalmente. Ahora podría tener la oportunidad de jugar el Mundial 2026 con el país que verdaderamente ama.

