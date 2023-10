Julián Quiñones: “No me trajeron al América para ser goleador”

A lo largo del 2023, Julián Quiñones es el futbolista que más goles ha anotado en la Liga BBVA MX; sin embargo, no percibe esa función como la principal por la que el América lo contrató de cara al Apertura 2023.

“Mi objetivo es América. No me trajeron para ser goleador, lo que importa es ganar títulos, a eso me trajeron; si se dan los goles o no, eso no es importante, lo importante es trabajar para el equipo. Los goles llegan conforme a los partidos, pero lo que me importa es que el equipo se maneje de la mejor forma, hacer movimientos para que mis compañeros hagan goles. Para mí, eso es lo más importante”, dijo en conferencia.

Quiñones analizó el presente del América

El atacante de las águilas reveló lo que le significa el choque entre las dos plantillas más costosas de la Liga BBVA MX (América y Monterrey) y si esa condición otorga cierta jerarquía una vez que salten a la cancha.

“Los partidos se juegan, cualquier cosa puede pasar. Somos las plantillas más costosas, pero eso no tiene nada que ver, todo se ve dentro del terreno. Saldremos a hacer nuestro papel, ellos el suyo, veremos cómo se da el partido y esperemos sacar la victoria. El equipo viene muy motivado, trabaja muy bien. Vamos a Monterrey a sacar los tres puntos. Sabemos el gran equipo que es”, explicó.

Hizo también referencia a la adaptación que ha tenido con el conjunto de Coapa, donde se ha consagrado como su segundo mejor artillero en lo que va del semestre.

“Yo estoy muy feliz, muy contento, la afición me recibió muy bien. Es un equipo muy grande, lo que importa es el club y todo jugador que llegue acá va a ser acogido de la mejor manera, insisto, lo que importa es el club. Lo que haga cada jugador en lo individual se ve enmarcado en lo grupal”, reflexionó.

Y con respecto al cierre de torneo que tendrá el América, así como la presión por superar lo hecho en certámenes anteriores, el mexicano expuso: “Todos los partidos son de exigencia y este cierre nos sirve para no bajar el nivel, cerrar bien y esperar a Liguilla. Yo no estaba el torneo anterior. Es un torneo nuevo, se ve de diferente manera, el equipo sabe lo que se ha dejado de hacer y corregimos lo que falta, lo que le faltó a la institución para coronarse campeón”.