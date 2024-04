Las bajas sensibles que tendría América en la ida contra New England Revolution

El próximo martes 2 de abril, el Estadio Gillette abrirá sus puertas para el partido New England Revolution vs América, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Para el compromiso, el conjunto dirigido por Andre Jardine no contará con dos elementos para el duelo en el recinto también casa de los New England Patriots, equipo de la NFL.

Se trata de Julián Quiñones e Illian Hernández, quienes no podrán ser tomados en cuenta por Andre Jardine para el primer capítulo de la serie ante New England Revolution. Sin embargo, elementos como Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas podrían tener minutos en el parte, luego de su lesión en el partido amistoso disputado por el Club América durante la Fecha FIFA.

Julián Quiñones e Illian Hernández son baja para el New England Revolution vs América

En los primeros 90 minutos de la eliminatoria entre New England Revolution y América, Andre Jardine tendrá que prescindir de dos elementos en la ofensiva: Julián Quiñones salió lesionado tras su participación con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA; por su parte, Illian Hernández abandonó el campo en el último encuentro de Las Águilas.

Tras el enfrentamiento contra New England Revolution, el Club América se medirá a Santos en su duelo de la jornada 14 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Tigres, América, Rayados y Pachuca son los equipos de la Liga BBVA MX que aún compiten en la CONCACAF Champions Cup

A la par del duelo entre New England Revolution y América, Tigres se enfrentará a Columbus Crew; por su parte, Rayados y Pachuca tienen como rival a Inter Miami y Herediano, respectivamente. Entre el próximo 2 y 3 de abril se llevarán a cabo los duelos de ida, mientras que las series quedarán definidas entre el 9 y 10 de abril, cuando se disputen los duelos de vuelta en la República Mexicana.

