¿Su mejor dupla? Julián Quiñones llena de elogios a Santiago Giménez

En la fecha FIFA del mes de noviembre se podría dar el debut de Julián Quiñones con la Selección Mexicana, luego de que el futbolista nacido en Colombia recibiera la documentación que lo acredita con la nacionalidad. El combinado tricolor sostendrá dos compromisos ante Honduras, correspondientes a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.

Previo a su espera debut con la Selección Mexicana, Julián Quiñones habló para los micrófonos de TV Azteca Deportes y, entre otras cosas, compartió lo que significa para él compartir el terreno de juego con un jugador como Santiago Giménez, quien presume de 15 goles en la presente campaña del futbol europeo.

Julián Quiñones habla sobre el doblete de Santi Giménez en Champions League

Las palabras de Julián Quiñones sobre Santiago Giménez

“Feliz por estar a lado de un gran jugador como lo es Santi (Giménez), lo está haciendo muy bien y me alegra eso. [...] Yo siempre he dicho que todo jugador que esté bien en su club, es lo mejor para la Selección, y en este momento Santi es uno de los mejores. Me siento contento de poder compartir cancha con él”, declaró el atacante del Club América.

Con Las Águilas, Julián Quiñones comparte el ataque con Henry Martín y juntos, en la fase regular del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, generaron, entre goles y asistencias, 14 anotaciones de los 37 que registró el conjunto azulcrema para consolidarse como la mejor ofensiva del semestre.

¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Julián Quiñones con la Selección Mexicana?

Será el próximo viernes 17 de noviembre cuando Julián Quiñones pueda ver sus primeros minutos como seleccionados mexicano: el Estadio Nacional de Tegucigalpa será la sede para el partido Honduras vs México, encuentro que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7, en punto de las 19:50 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

