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Tal vez no lo sabías, pero este es el mejor EJERCICIO para fortalecer tu CORAZÓN

De acuerdo con expertos en la materia, este es el mejor ejercicio que puedes hacer para fortalecer tu corazón. Ten en mente que la dieta también es fundamental.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El corazón es el órgano fundamental en el cuerpo humano, por lo que resulta necesario mantenerlo siempre en buen estado. Para ello el ejercicio se ha convertido en un aspecto vital, motivo por el cual existe una rutina que puede ayudar a que este se encuentre en un mejor estado de forma.

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Se sabe que el corazón es, en esencia, un músculo. Por tal motivo, es necesario que esté en constante movimiento a través de buenos nutrientes para que tenga mucha fuerza y eficacia, lo cual conlleva una serie de ejercicios que bien pueden generar un mejor estado de forma en la persona.

¿Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer el corazón?

El ejercicio aeróbico se ha convertido en el mejor aliado para tener un corazón sano, fuerte y resistente. Este tipo de actividad, además, se considera de carga moderada, motivo por el cual ayuda a que este músculo siempre se mantenga en forma durante el proceso de entrenamiento.

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Dicho lo anterior, expertos recomiendan al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a lo largo de la semana, y entre los ejercicios más populares al respecto aparecen andar en bicicleta, trotar, nadar o caminar rápido. Sin embargo, estos ejercicios no son los únicos para tener un corazón fuerte.

Realizar esta rutina en combinación con entrenamiento de fuerza, es decir, rutinas de resistencia o con levantamiento de pesas, también ayudará a que el rendimiento cardíaco sea mejor. Finalmente, es preciso tener en cuenta la importancia de la dieta para un corazón más sano y resistente.

¿Qué se recomienda comer -o no comer- para fortalecer el corazón?

Nutriólogos consideran que el consumo de frutas, granos, legumbres y verduras ayudará a la fortaleza del corazón. De igual modo, las grasas buenas y el control del azúcar y la sal, así como evitar en la medida posible el tabaco, también ayudará en este interesante procedimiento.

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