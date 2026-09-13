Tras ser elegido por el Balón de Oro, este sería el nuevo destino de Julián Quiñones

Julián Quiñones se ha convertido en uno de los jugadores más solicitados en el mundo de las redes sociales gracias a su labor en el terreno de juego, mismo que lo ayudó a formar parte de los 30 mejores futbolistas que pelearán por el galardón al Balón de Oro.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Aunado a ello, la realidad es que el naturalizado mexicano sigue respondiendo con el Al Qadisiya luego de la participación que tuvo con la Selección en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que no se descarta un cambio de aires para él de cara al futuro a mediano plazo.

¿Julián Quiñones cambiará de equipo?

Fabio Marín, representante de Julián Quiñones, estableció que existen dos condiciones para que Julián dé el salto a Europa con 29 años de edad. El primero de ellos es que la operación se concrete bajo los términos de su club actual, el cual apostó por él hace unas temporadas.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

World Cup star. Mexican. Qadsawi. 🇲🇽❤️💛

Julián Quiñones is among the nominees for the Ballon d’Or 🤩🪙#AlQadsiah | #BallonDor pic.twitter.com/h1qNHmAGlc — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) September 8, 2026

El segundo es que Julián Quiñones vaya a una de las mejores cinco ligas del futbol europeo a través de un proyecto convincente en el que pueda generar buenos momentos en el terreno de juego, pues entiende que el nivel de su representado ha mejorado en los últimos años.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Julián Quiñones se ha hecho presente en el marcador con 64 anotaciones y 13 pases a gol en 75 partidos disputados con el Al Qadisiya, números que lo hicieron llegar a la terna por el Balón de Oro junto a otros 29 futbolistas más a nivel mundial.

¿En qué club registra más goles Julián Quiñones?

El gran paso por Arabia Saudita ha hecho que sea este mismo club en donde más contribuciones a gol tenga con un total de 64. Debajo de él vienen los Rojinegros del Atlas con 36 tantos, mientras que en el tercer puesto aparece el Club América con 23 goles y 10 asistencias.