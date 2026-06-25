Así fue el gol de Julián Quiñones para ampliar la ventaja de México sobre Chequia en el Mundial 2026

Julián Quiñones pisó fuerte en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la playera de la Selección Mexicana de Futbol. El máximo goleador de la temporada pasada en la Saudi Pro League se despachó con un tanto en el triunfo del cuadro nacional ante Chequia y reiteró el gran momento que vive en el campo de juego de cara al arco.

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Fue al miniuto 61 cuando Quiñones cargó el área y nunca perdió de vista el esférico tras una serie de rebotes entre defensivos y ofensivos en zona de peligro. Jorge Sánchez picó de gran manera para recibir un pase filtrado, el lateral del PAOK de Grecia punteó el esférico y rebotó en el portero Kovar. Afortunadamente para la causa nacional, el balón rebotó en la humanidad de Sánchez y Quiñones con un sutil toque mandó el balón al fondo de las redes.

Espera rival México en 16avos de final

Los pupilos de Javier Aguirre pasarán como líderes del grupo A y recibirá en el Estadio Ciudad de México a uno de los mejores terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De momento, el rival sería Escocia, equipo que fue goleado 3-0 este mismo día por la Brasil de Carlo Ancelotti.

Tendremos que esperar los resultados de la tercera jornada en la fase de grupos para saber cuál nación será el rival de la Selección Mexicana la próxima semana. Por otro lado, Sudáfrica dio la campanada de la jornada y derrotó a Corea del Sur para quedarse con el segundo lugar del sector.