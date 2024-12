Así fue como Julio César Chávez ayudó a Mike Tyson cuando estaba en su peor momento

Dos estrellas del boxeo mundial y considerados como leyendas en el deporte, vivieron épocas complicadas y con una amistad, Julio César Chávez y Mike Tyson se asistieron.

Mike Tyson, en 1992, fue sentenciado a 10 años de cárcel, teniendo momentos muy complicados donde llegó a perder gran parte de su fortuna que había acumulado y que había malgastado.



Julio César Chávez, participó en el rescate a Mike Tyson



El ex peleador Julio César Chávez, comentó en un reciente Podcast, que tiene una gran amistad con Mike Tyson.

“Meten a la cárcel a Mike Tyson, que es muy amigo mío. Pero estando en la cárcel, yo le compro dos carros porque Tyson no tenía dinero fíjate. No sé… y con tanto dinero que ganó, por eso es muy amigo mío, por eso me quiere mucho. Me identifico mucho, somos muy amigos e inclusive lo llevé a Culiacán y estuvimos conmigo, me fue a ver una pelea, fue a la casa”.

En charla con Roberto Martínez, no profundizó más, pero reveló ese secreto que los unió y por el cual Iron Mike está sumamente agradecido.

Mike Tyson, reconoce a Chávez como uno de los más grandes



En diferentes momentos, Mike Tyson ha recalcado su reconocimiento deportivo en relación a Julio César Chávez.

Sin duda fueron dos de los grandes del boxeo en los ochentas y noventas en el deporte mundial.