Julio César Chávez cumple 61 años y conversó de su victoria número 61

El gran campeón mexicano Julio César Chávez cumple 61 años de edad y con ese pretexto le preguntamos si recordaba cuál había sido su pelea número 61. Cuando le pregunté a Julio si recordaba cuál había sido su pelea número 61 me contestó:

“Ay canijo me agarraste en curva. No, la verdad no recuerdo cuál fue mi pelea 61. Me acuerdo de la 44 con Azabache Martínez, después hice nueve defensas, ¡ah canijo!”

Esa pelea contra Mario “El Azabache” Martínez fue la primera de título mundial para Julio César Chávez, y ganó por nocaut técnico en el round 8, convirtiéndose en el campeón mundial peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC).

Yo le recordé contra quien había sido su pelea 61 y de inmediato recordó los detalles del combate y el momento que atravesaba su exitosa carrera como boxeador.

“Pues fue una pelea de mero trámite para mí, la verdad yo estaba en mi apogeo entonces. Esa pelea en 140 libras fue porque yo iba unificar el título con Ramírez en 135, pero ya quería yo pelear por el campeonato mundial superligero con Roger Mayweather (tío de Floyd Mayweather Jr.) porque era el verdugo de los mexicanos. Entonces yo ya tenía mi mente puesta, mis ojos en Mayweather. Porque ya lo había noqueado, entonces hice una pelea en 140 libras para ver cómo me sentía, y la verdad me sentí muy fuerte me sentí rápido.”

Como lo dijo Chávez, noqueó en dos rounds a Roger el 7 de julio de 1985, era la segunda defensa del título superpluma que le ganó al “Azabache” y lo quería enfrentar una vez más, pero dos divisiones arriba.

Hoy felicitamos a nuestro gran campeón mexicano@Jcchavez115 😎 El 'Champ' que puso el nombre de México en lo más alto, uno de los mejores libra por libra del mundo y quien le dio un toque único a #LaCasaDelBoxeo. ¡Feliz cumpleaños! #JulioCésarChávez #GranCampeón pic.twitter.com/Ox1vOgELc5 — Box Azteca (@BoxAzteca7) July 12, 2023

El 1 de agosto de 1988 Julio subió al ring del Forum de Inglewood, California para vencer en tres rounds al estadounidense Vernon Buchanan en peso superligero, es decir 140 libras, con el objetivo de probarse en esa división. Esa fue su pelea número 61.

En la 62 derrotó al de Huatabampo, Sonora, José Luis Castillo, en un duelo de unificación de los títulos peso ligero AMB y CMB. Después de unificar, subió a 140 libras (63.503 kg) y derrotó a Roger Mayweather por retirada (RTD) en el round 10 por el cetro del Consejo Mundial de Boxeo. Esa fue su pelea 63 y la tercera división conquistada por el “Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez.