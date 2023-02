Julio César Chávez ganó una apuesta tras llenar el Estadio Azteca

El ex boxeador Julio César Chávez realizó el 20 de febrero de 1993, una pelea en el Estadio Azteca, llenando el recinto con 132 mil personas, y teniendo como rival al estadounidense Greg Haugen a quien venció en cinco episodios.

Esa noche tuvo diferentes significados, pero uno que sin duda tomó relevancia en los medios de aquellos años, fue la apuesta que le hizo a Don King y que ganó en el ring instalado en aquella velada en el recinto deportivo.

Emociones encontradas en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca fue el gran escenario de este pleito, al cual entraron 132 mil personas para apoyar al campeón en tres diferentes divisiones y con marca como invicto en 84 pleitos.

“Tenía emociones encontradas. Del vestidor al ring había mucha gente, hice 12 minutos caminando y no podía avanzar en la cancha de futbol. Tenía a Omar y Julio atrás pequeños”, recordó Chávez, quien agregó que en el pleito tuvo estrés.

“En el round 1 lo tumbé, pero era mucha gente y no quería decepcionarlos. Luego me estreso la altura, me cansé, se me complicó hasta que ya en el quinto round lo tumbé y gané”, recuerda Chávez sobre aquella pelea del 93.

GETTY IMAGES 20 Feb 1993: Julio Caeser Chavez dances in the ring before the fight against Greg Haugen. Mandatory Credit: Holly Stein /Allsport

El nocaut de los 100 mil dólares para Julio César Chávez

El peleador Julio César Chávez, hizo en aquellos tiempos una apuesta con el promotor de su pelea Don Kingen que ganaría por nocaut, poniendo en juego 100 mil dólares.

“Gracias por ese cariño, por el apoyo. Seguiré manteniendo el nivel. Haugen merecía ese castigo”, afirmó Chávez al término de la pelea cuando además recordó el cobro de 100 mil dólares a Don King, quien señaló que aceptaría, de acuerdo a la versión del periódico La Afición y ESTO del 21 de febrero de 1993.

La función Póker de Ases tuvo 4 peleas de campeonato mundial

(Campeón) Chávez vs Haugen | Pela por el título superligero CMB

(Campeón) Terry Norris vs Maurice Blocker | Pelea por el título superwelter del CMB

(Campeón) Michael Nunn vs Danny Morgan | Pelea por el título supermediano de la AMB

(Campeón) Azumah Nelson vs Gabriel Ruelas | Pelea por el título superpluma