Julio César Chávez tendrá una pelea más y dirá adiós al boxeo

El ex boxeador mexicano Julio César Chávez, cumple este martes 12 de julio, 60 años de edad, teniendo una posición privilegiada en el deporte en México y siendo considerado como una leyenda del pugilismo.

Julio César Chávez es todo un icono, teniendo un legado que ha inspirado a multitudes por su labor en el ring y la manera por la cual se ha superado ante la adversidad.

Ahora el Gran Campeón Mexicano, tiene en mente superarse una vez más y dar testimonio de que en la edad, el número no lo es todo, por lo que planea su última presentación en un encordado en un pleito de exhibición.

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Julio César Chávez tendrá su última exhibición

Hace unos días, Julio César Chávez asistió a un evento en el que se presentó el libro WB Greatest Fights, en el cual reveló que quería llegar a los 60 años para pelear una vez en un evento de exhibición.

“Estoy pensándolo bien. Quiero hacer una última exhibición después de cumplir los 60 años, para dejar el legado de que los años es solo un mito, solo un número, solo cuando uno se cuida y se prepara bien.

“El rival luego lo daremos a conocer, estamos manejando las fichas, voy a agarrar al que pegue menos (risas). Será un rival más joven que yo”, indicó Chávez.

Julio César Chávez, el más grande del boxeo mexicano

Julio César Chávez cumple 60 años, y es reconocido como una leyenda del deporte de los puños, con estas grandes marcas:

-Más peleas de título mundial con 37

-Más defensas de campeonato 29

-Más peleas ganadas desde su debut 89-0

-Invicto por 13 años, 11 meses y 24 días

-Defendió títulos en 21 ocasiones por la vía del nocaut

-Campeón en peso Superpluma, Ligero, y Superligero