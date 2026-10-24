Jugador de Tepatitlán FC pierde la cabeza y empuja a árbitra tras ser expulsado (VIDEO)

El partido entre el Tepatitlán FC y el Cancún FC de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX disputado este viernes 23 de octubre se vio manchado por la expulsión del delantero del cuadro tapatío, Julio Cruz, quien recibió la doble amonestación por discutir una decisión con la árbitra Lizzet García, a quien empujó antes de abandonar la cancha.

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Jugador de Tepatitlán FC empuja a árbitra tras recibir la roja

Julio Cruz fue amonestado al minuto 59, pero tras recibir la amarilla continuó caminando e increpando a la silbante Lizzet García a quien le hizo señas de que hablaba mucho.

Esta acción provocó la reacción de García quien le mostró la segunda tarjeta amarilla al delantero de Tepatitlán y su consecuente roja, por lo que el jugador se acercó aun más a la colegiala y la empujó mientras continuaban los reclamos.

El resto de sus compañeros de Tepatitlán FC se acercaron casi de inmediato para controlar al jugador quien se tuvo que retirar de la cancha prematuramente.

Julio Cruz fue expulsado a los 59’ por desaprobar estando amonestado y antes de salir del campo empujó a la árbitra Lizzet Amairany García Olvera. pic.twitter.com/k8crOT735O — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) October 24, 2026

En caso de que García considere el emupujón de Cruz como una agresión en su acta, este podría irse suspendido por un tiempo considerable por cometer una falta grave contra un silbante.

Cabe señalar que la Federación Mexicana de Futbol abrió una investigación en contra del Tepatitlán FC por un posible caso de apuestas y es que en lo que va del Apertura 2026 ha terminado ocho partidos con menos jugadores por acciones de indisciplina que derivan en tarjetas rojas.

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