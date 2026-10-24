Mientras Gabriel Milito gana 28 millones en Chivas, el salario que tendría Matías Almeyda en Rayados

Uno de los partidos de la jornada tendrán como protagonistas a Chivas y Rayados de Monterrey. En la antesala, el encuentro luce prometedor sobre todo por el choque de dos entrenadores con ideas claras: Gabriel Milito y Matías Almeyda. Sin embargo, si ponemos el foco en los ingresos de cada uno, hay un claro ganador.

De acuerdo a la información que compartió el periodista Héctor Huerta de ESPN, Gabriel Milito recibiría alrededor de 1.5 millones de dólares por año en Chivas. Esta cifra equivale actualmente a 28 millones de pesos aproximadamente, colocando al ex Atlético Mineiro como uno de los estrategas con salario más elevado de la Liga BBVA MX. Sin embargo, está lejos de lo que recibe su compatriota.

¿Cuál es el sueldo de Matías Almeyda en Rayados?

Según los datos arrojados por Infobae, Matías Almeyda ganaría 5 millones de dólares por temporada en Monterrey. Estos números se traducen a poco más de 93 millones de pesos y lo colocan como el entrenador mejor pagado de todo el futbol mexicano. El ‘Pelado’ supera a Antonio Mohamed, quien recibiría alrededor de 4 millones de dólares en Toluca.

Esto quiere decir que la diferencia de sueldos entre ambos entrenadores es de 3.5 millones de dólares, una cifra realmente considerable teniendo en cuenta la experiencia de cada uno. No obstante, es cierto que Almeyda llegó a Rayados con conocimiento previo sobre la Liga BBVA MX al haber dirigido a Chivas, además de haber sido probado en Europa en clubes como Sevilla.

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Los números de Milito comparados con Almeyda

Pese a la diferencia de salarios, Gabriel Milito llega con Chivas por encima del Monterrey de Matías Almeyda en el Apertura 2026. El Rebaño suma 23 puntos en 13 partidos, producto de seis victorias, cinco empates y dos derrotas. Por su parte, Rayados acumula 20 unidades tras conseguir seis triunfos, dos igualadas y cuatro caídas, aunque tiene un encuentro pendiente.

Esto quiere decir que ambos entrenadores han conseguido la misma cantidad de victorias en el torneo, pero el Guadalajara ha perdido menos. Sin embargo, Almeyda llega con dos triunfos consecutivos, luego de vencer a Pachuca y Puebla. Milito, por su parte, viene de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar al imponerse ante Necaxa, por lo que buscará sostener la recuperación de Chivas en su visita a Monterrey.