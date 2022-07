Julio: mes de futbol femenil en el continente americano

Julio será un mes de intensidad para el futbol femenino, se jugarán tres torneos internacionales distintos, en el que estarán las mejores selecciones del mundo. México Femenil se jugará el pase al mundial en el Concacaf W; y simultáneamente, en Sudamérica, se jugará la Copa América.

Campeonato Concacaf W

La eliminatoria mundialista de la Concacaf existe desde 1991; Estados Unidos han dominado el campeonato, ya que tienen seis de los siete títulos, y el restante fue para Canadá. Este torneo, otorga cuatro plazas a la Copa Mundial y otros dos equipos están sujetos a un repechaje intercontinental.

Este año, las ocho mejores selecciones de la región buscarán el boleto para Australia-Nueva Zelanda en suelo azteca. El duelo inaugural será entre las de las barras y las estrellas contra Haití, y más tarde, México intentará hacer valer su localía contra Jamaica. Por otro lado, respecto al grupo B, Costa Rica se enfrentará a Panamá y Canadá a Trinidad y Tobago.

Calendario fase de grupos Concacaf W

4 de julio: Estados Unidos vs Haití, México vs Jamaica

5 de julio: Costa Rica vs Panamá, Canadá vs Trinidad y Tobago

7 de julio: Jamaica vs Estados Unidos, Haití vs México

8 de julio: Trinidad y Tobago vs Costa Rica, Panamá vs Canadá

11 de julio: Canadá vs Costa Rica, Panamá vs Trinidad y Tobago; Jamaica vs Haití, México vs Estados Unidos

Copa América Femenina

La Conmebol también organiza este torneo para decidir a los tres cupos directos que irán al mundial, y a los dos que participarán en repechaje. Se realizará en Colombia del 8 al 30 de julio. Los equipos participantes son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, divididos en dos grupos de cinco, de las que dos pasan a la siguiente fase.

Calendario Copa América Femenina

8 de julio: Bolivia vs Ecuador, Colombia vs Paraguay

9 de julio: Uruguay vs Venezuela, Brasil vs Argentina

11 de julio: Paraguay vs Chile, Bolivia vs Colombia

12 de julio: Uruguay vs Brasil, Argentina vs Perú

14 de julio: Paraguay vs Bolivia, Chile vs Ecuador

15 de julio: Argentina vs Uruguay, Perú vs Venezuela

17 de julio: Chile vs Bolivia, Ecuador vs Colombia

18 de julio: Venezuela vs Brasil, Perú vs Uruguay

20 de julio: Colombia vs Chile, Ecuador vs Paraguay

21 de julio: Brasil vs Perú, Venezuela vs Argentina