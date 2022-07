La Selección Mexicana Femenil hoy en el Concacaf W

Hoy comienza el Campeonato Concacaf W, donde la Selección Mexicana Femenil buscará conseguir un boleto para la Copa del Mundo de 2023, así como a los Juegos Olímpicos del siguiente año.

El partido inaugural será entre la selección femenil de Estados Unidos contra Haití y más tarde, México comenzará su camino contra Jamaica en la ciudad de Monterrey. Previo al torneo más importante del año para la escuadra azteca, Mónica Vergara aseguró que van a jugar cada encuentro ‘a muerte’.

“Todos los partidos los estamos preparando como si fuera el único, para dar todo lo que tenemos. Van a ver un México que no han visto. Se jugará con la esencia del país para que se sientan orgullosos de esta selección” constató la entrenadora.

De la misma manera, la capitana del equipo, Kenti Robles, se vio consciente de las complicaciones a las que se pueden enfrentar en el grupo, pero que están enfocadas en el desafío cercano. “Estamos concentradas en contrarrestar la velocidad del rival, estamos en la mentalidad de hacer el mejor partido ante Jamaica”, aseguró.

Previo al torneo, la escuadra azteca se enfrentó en partidos amistosos y de preparación a su igual de Perú, a quienes vencieron en doble jornada (5-1 y 3-0), por lo que, Vergara, confió en que la motivación y el entusiasmo del equipo está a tope. “El trabajo está prácticamente hecho, sólo falta cerrar” comentó.

México comparte el grupo A con Estados Unidos, Jamaica y Haití

La Selección Mexicana Femenil comparte el grupo A con Estados Unidos, Jamaica y Haití; por lo que, en el cierre de la primera fase, se disputará el liderato contra la selección mejor clasificada por la FIFA, pero eso no ha afectado a la estratega mexicana, quien asegura que todo va paso a paso y que, por el momento, están concentradas en el duelo contra Jamaica.

Por otro lado, Mónica Vergara recordó la reciente eliminación de México Sub-20, tanto del mundial como de Olímpicos, pero que eso es un proceso muy aparte del que ella maneja. “No quiero traer nada que no corresponda. No cargamos con nada que venga del exterior, no dejaré que nada se meta por alguna grieta. Sólo tengo confianza, compromiso y ganas” comentó, pero aseguró que ese resultado fue un golpe duro para el balompié mexicano.