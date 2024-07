Julio González, sobre la lesión de Leo Suárez: “Leo es muy importante para nosotros”

Pumas ha recibido una dura noticia que cae como balde de agua fría, le lesión por rotura de ligamentos de Leo Suárez. El futbolista argentino será intervenido y se perdería lo que resta del torneo. Julio González aprovechó para dejarles un sentido mensaje previo a su vuelo con Pumas de cara a su participación en la Leagues Cup.

“Leo es un jugador importantísimo para nosotros, primero desearle una pronta recuperación, porque antes que el jugador es la persona, Leo es un tipazo, es alguien que suma mucho al grupo, lo vamos a extrañar. Vamos con todo, el parón es de un mes, esperamos estar un mes allá, lo primero es ganarle a Austin y vamos partido a partido, es un torneo con un formato muy interesante, a matar o morir y nosotros queremos llegar hasta la final”, dijo el portero universitario.

Te puede interesar: La promesa con la que buscan sacar a Brian Rodríguez del América

El estratega de Pumas, ya le busca reemplazo a Suárez

Gustavo Lema tendrá que sobrellevar esta dura baja de cara a lo que resta del certamen, se trata de uno de los jugadores que mejor venían rindiendo en el plantel.

“Es futbol esto y uno muchas veces confía en el trabajo y jugadores y a veces no se da. Uno tiene la ilusión de que se concrete lo que uno visualiza. Se hizo un buen trabajo de los lugares para reforzar, de los chavos y el plantel que tenemos. Las bajas de Licha, de Memo. No sabíamos de Memo si estaba en condiciones de ir a la banca. Ahora lo de Leo y por eso necesitas un plantel y el trabajo fue para tener una línea de mejora del plantel. No puedo decir que estoy sorprendido, sino tranquilo de que se hizo lo que visualizaba”, fueron las palabras de Lema previo a su vuelo a Estados Unidos con el plantel.

Pumas marcha invicto y es sublíder del torneo, aunque ahora deberán cubrir la baja del argentino Leo Suárez.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Xolos hace oficial un fichaje proveniente de España