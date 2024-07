La promesa con la que buscan sacar a Brian Rodríguez del América

A pesar de la pausa por Leagues Cup que se vive en el Apertura 2024, en el nido de Coapa las cosas se siguen moviendo y hay ofertas para la posible salida de Brian Rodríguez, quien podría volver al club que lo vio nacer como futbolista en su natal Uruguay. Sucede que el Peñarol le hizo una peculiar oferta a las Águilas del América para hacerse con los servicios del jugador, prometiendo a cambio elevar su valor en el mercado.

Los sudamericanos habrían propuesto un préstamo con cargo por cinco meses sin opción a compra, esto a cambio de darle minutos al americanista para elevar su costo. Desde Coapa no ha habido respuesta y todo apunta a que no la habrá, pues no gusta la naturaleza del trato que se ofrece desde tierras uruguayas. Además, al interior del club se considera a Rodríguez como el sustituto natural para Julián Quiñones, quien salió con dirección a Arabia Saudita.

Esto es el Petanca, un divertido juego de Francia

Te puede interesar: ¿Cuándo y contra quién debuta Chivas en la Leagues Cup 2024?

El extremo de 24 años tiene un valor de cuatro millones de euros según los sitios especializados, su contrato con los actuales bicampeones de la Liga BBVA MX va hasta finales de junio de 2026. Lamentablemente para su causa, no vio muchos minutos con la Selección Uruguaya en la más reciente Copa América, Marcelo Bielsa únicamente le dio oportunidad de ingresar al campo contra Canadá en el duelo por el tercer lugar.

Es importante mencionar que la directiva azulcrema estaba buscando alrededor de seis millones de euros cuando desde Brasil surgieron reportes que apuntaban al interés de Corinthians. Rodríguez llegó a la capital mexicana en agosto de 2022 procedente del LAFC y desde entonces ha convertido 11 goles y ha puesto seis asistencias.

Los partidos del América contra rivales de la Premier League

En medio de la pausa por la Leagues Cup y considerando que el América no jugará la fase de grupos del torneo, los azulcremas jugarán un par de amistosos contra clubes de la Premier League. El primero ante el Chelsea en Atlanta el 31 de julio, el segundo frente al Aston Villa en Chicago el sábado 3 de agosto.

Te puede interesar: Ignacio Ambriz confiesa que las charlas con la FMF lo ilusionaron