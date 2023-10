El nuevo portero que sería convocado a la Selección Mexicana

Para la nueva convocatoria de Jaime Lozano estarían contempladas varias sorpresas. Julio González sería la gran novedad. El portero ha tenido una temporada destacada con los universitarios, misma que no ha pasado desapercibida por el Jimmy.

El portero felino llegó en el 2020 aún bajo el mandato de Michel González, el guardameta venía después de su paso por Veracruz y Tampico Madero. Julio llegó cómo suplente de Alfredo Talavera, quién venía procedente de Toluca. Comenzó a tener participación bajo la tutela de Andrés Lillini, cubriendo a Alfredo por bajas. El portero demostró una gran habilidad bajo los tres palos, incluso fue factor en la liguilla del Guardianes 2020 para que los auriazules alcanzarán la final.

Los jugadores que serían convocados a la Selección Mexicana

Además González, también aparecerán los europeos que no estuvieron en los juegos contra Australia y Uzbekistán, como Luis Chávez de Dinamo de Moscú. En el caso del defensor César Montes del Almería, volvería al conjunto nacional si es que se recupera de su lesión. Otros contemplados son Gerardo Arteaga del Genk de Bélgica, además de Hirving Lozano del PSV de Países Bajos.

Desde la llegada de Antonio “Turco” Mohamed al banquillo de Pumas de la UNAM, el equipo ha buscado luchar por Liga BBVA MX. Además, el entrenador ha conseguido romper varias rachas negativas del conjunto Azul y Oro.

Algunas de ellas fueron haber derrotado a Tijuana y Puebla en condición de visitante luego de varios años, y vencer a Tigres, algo que los felinos no lograban desde 2018. Sin embargo, hay una racha negativa ante el Club América que no ha podido romper. Tras la derrota por 1 a 0 de Pumas ante América el pasado sábado 30 de septiembre, ya son 9 años que los felinos no pueden vencer a las Águilas en temporada regular.

Pumas enfrentará a Cruz Azul en esta semana de fecha doble, luego de haber derrotado por goleada a Querétaro en la Liga BBVA MX.

