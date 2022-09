Jurgen Damm se burló de los ‘Incahermanos’ tras victoria de América

Las reacciones post Clásico Nacional siguen saliendo a la luz y generando estragos, pues ahora Jurgen Damm se burló de las Chivas tras el triunfo del América por 2-1, ya que los comparó con Perú, en referencia a la doble nacionalidad de Santiago Ormeño.

Jurgen Damm no ha tenido los minutos que se esperaba en este Apertura 2022, pese a ser uno de los ‘bombazos’ del equipo, pero en esta ocasión tras vivir la intensidad del Clásico, decidió mofarse de los ‘Incahermanos’.

Te recomendamos: Exjugador de Chivas explota y acusa al América de ‘jugar con 12'

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón, jugador de las Chivas

La burla de Jurgen Damm que molestó a la afición de Chivas

A través de redes sociales, el futbolista del América hizo un polémico posteo, pues utilizó el famoso video de Gonzalo, fan del Rebaño que llora por el mal paso del equipo, por lo que generó gran molestia entre los Rojiblancos.

“Me llegó un video de los Incahermanos, que así andan”, fue lo que publicó Damm, post que enfureció a la afición de las Chivas, pues tras hacerse viral, comenzaron a atacarlo a él.

“Lo dice el que es titular y juega todos los minutos”, “estamos llorando pero por los centros tan malos que mandas”, “cuando sumes más de 10 minutos en el campo, hablas, mientras no”, “lo dice el crack mundial que la rompe cada semana”, se leía en redes sociales.

Te recomendamos: Cuauhtémoc Blanco elogia a Henry Martín por su festejo en gol a Chivas

Para darle más fuego a esta polémica, Jurgen Damm le recordó a la afición de Chivas el piquete de ojos que uno de sus jugadores le dio a Henry Martín, en 2021, donde en un inicio pidió ‘paz’ entre todos, pero se transformó en otro comentario polémico.

“No se enganchen, es carrilla sana, cuando le picaron los oclayos a mi hermoso Henry (Martín) Cracktin (que por cierto fue una agresión) lo festejaron como un título y no decían nada, ahora que subo un video sano-chistoso se enojan e indignan, no sean piel delgadita, ustedes me dicen de todo y no ando llorando, es parte del futbol, siempre con respeto, pero sobre todo en paz”, sentenció.