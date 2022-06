Jürgen Damm ya se muestra con los colores del América

Aún no es oficial pero, Jürgen Damm ya metió su primer gol en la cancha y fuera de ella. El atacante que ya viste la indumentaria del América habló a su llegada a la Ciudad de México tras realizar algunos días de pretemporada con el conjunto azulcrema en Playa del Carmen.

Damm confesó tras el beso al escudo en el festejo de su gol en el duelo frente al Cancún FC, que siempre fue su ilusión vestir los colores azulcrema y es el equipo al que le tiene mucho cariño desde niño. Ahora, Jürgen cumple lo que tanto soñó desde pequeño.

“Desde niño siempre soñé con jugar en el América, el equipo más grande e importante del país, siempre fue mi sueño y el poder jugar un partido y meter gol con ellos fue un sentimiento del cariño a la institución que siempre soñé jugar”, comentó en el aeropuerto a su llegada a la Ciudad de México.

Damm aún es cautoeloso a la hora de declarar

Al no ser oficial su incorporación a las Águilas, el ex futbolista del Atlanta United, se mantiene tranquilo y se lo observó inteligente en sus declaraciones. Sin embargo, no dudo en decir que sería un honor vestir la playera del que considera el más grande del país.

“Sería un honor, es el equipo más importante del país, a cualquier jugador le encantaría estar en este equipo, cuando la situación y los tiempos sean los adecuados con gusto daré entrevista, hoy se me pidió que respetara lo que la directiva me pidió", finalizó.

Jürgen Damm estará a prueba para tratar de convencer a la directiva y al cuerpo técnico del América de cara a lo que será el Apertura 2022, recién ahí se verá si el club lo ficha definitivamente.