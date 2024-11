Jürgen Damm habló sobre su falta de minutos con Atlético San Luis

Jürgen Damm es uno de los futbolistas de la Liga BBVA MX más populares; desde sus múltiples campeonatos con Tigres hasta su falta de minutos con Atlético San Luis, equipo en el que milita desde el Apertura 2023.

Justamente en los Cuartos de Final de este Apertura 2024, el mediocampista ofensivo se ha enfrentado a los felinos, la que fue su casa durante cinco años, aunque él personalmente no ha sumado minutos.

Resumen: Atlético de San Luis 3-0 Tigres | Cuartos de Final, Ida, Apertura 2024

Jürgen Damm explica su falta de minutos con Atlético San Luis

Este torneo Damm ha disputado tan sólo 25 minutos que fueron en fase regular y en entrevista, habló al respecto. “Obviamente es complicado, es difícil en lo anímico poder estar en una situación con pocos minutos, pero como te lo digo, lo más importante siempre va a ser el grupo, va a ser el equipo, va a ser que la institución le vaya bien, obviamente uno quiere jugar, quiere ser recurrente, quiere tener minutos, pero uno siempre ayuda desde diferentes trincheras”, contó.

“En mi caso siempre trato de aconsejar a los chavos, a la gente joven, no solamente en lo futbolístico, sino en lo personal, creo que lo más difícil no es solamente llegar, es mantenerse, así que tenemos un grupo también muy joven, con jugadores que se están desenvolviendo muy bien, entonces que también sepan que el tema extracancha es muy importante, que somos futbolistas las 24 horas, la alimentación, el descanso”, agregó.

“Cuando me toque estar entrar de la mejor forma, por eso te digo que en donde nos toca estar, no solamente a mí, sino a mis compañeros, tratar de dar lo mejor posible, si no nos está tocando jugar mucho en otros aspectos poder apoyar para que el equipo esté lo mejor posible y podamos cumplir los objetivos”, finalizó respecto a esta situación.

Damm asegura que Atlético San Luis tiene para ser campeón

En la ida del duelo ante los felinos, los potosinos se impusieron 3-0 y ahora el mismo Jürgen Damm tiene la fe intacta sobre lo que puede hacer el equipo en lo que resta de la serie. “El equipo ha sabido sobreponerse a momentos complicados y ha sabido jugar estos partidos complicados, así que bueno, esperemos en Dios que podamos conseguir el objetivo que es el campeonato”, finalizó.