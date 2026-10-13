Just Dance: Decades of Hits ya está disponible con música de seis décadas

¡Prepara los pasos de baile! Ubisoft lanzó mundialmente Just Dance: Decades of Hits, una nueva entrega que reúne éxitos musicales de seis décadas, desde los años 70 hasta la actualidad. El juego ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 llegará el 10 de noviembre de 2026 como actualización gratuita para quienes tengan la edición de Switch.

Esta nueva experiencia reúne 35 canciones icónicas, con propuestas que abarcan distintos géneros y generaciones. La idea es convertir cualquier reunión en una pista de baile donde puedan participar tanto los fans de los clásicos como quienes prefieren los éxitos actuales.}

Te puede interesar: Castlevania: Belmont’s Curse ya tiene demo y prepara su lanzamiento

El repertorio incluye canciones como Mamma Mia, de ABBA; Crocodile Rock, de Elton John; Into the Groove, de Madonna; Wannabe, de Spice Girls; Around the World, de Daft Punk; y Bye Bye Bye, de *NSYNC.

La selección también incorpora temas más recientes, como Santa Tell Me, de Ariana Grande; Danza Kuduro, de Don Omar y Lucenzo; HOT TO GO!, de Chappell Roan; Manchild, de Sabrina Carpenter; y NUEVAYoL, de Bad Bunny.

Con esta combinación, Just Dance: Decades of Hits busca que distintas generaciones compartan canciones, descubran nuevos ritmos y revivan algunos de los momentos más reconocibles de la música popular.

Una de las principales novedades es el Modo Aventura, en el que los jugadores acompañarán a Lyra, hija del Dr. Gigavolt, en una misión para rescatar a su padre.

La aventura recorrerá seis mundos inspirados en distintas épocas musicales, con actividades, recompensas desbloqueables y coreografías relacionadas con cada década.

Para las reuniones y fiestas, el juego también incluye un Modo Fiesta, con reglas que cambian en cada ronda para hacer las partidas más impredecibles. Además, el Modo Entrenamiento permite registrar las calorías quemadas durante las sesiones de baile, mientras que las tarjetas de bailarín ofrecen opciones para personalizar el perfil de cada participante.

Hasta seis jugadores pueden bailar juntos

Just Dance: Decades of Hits permite jugar en modo local con hasta seis personas simultáneamente. Para participar, basta con utilizar un smartphone como control compatible, sin necesidad de comprar accesorios adicionales.

Te puede interesar: Ted Lasso y las Chicas Galgo llegan a EA SPORTS FC 27

Otra de sus ventajas es que los jugadores podrán acceder desde una misma entrega a las canciones de Just Dance 2023, 2024, 2025 y 2026, además de los Music Packs adquiridos y las pistas disponibles mediante una suscripción activa a Just Dance+.