Portero de Polonia apostó con Messi en pleno partido | Qatar 2022

En la tercera jornada de la Copa del Mundo Qatar 2022 se definió el futuro del Grupo C, en donde Argentina y Polonia fueron los países de dicho sector que consiguieron su boleto a los octavos de final de la máxima fiesta del futbol.

A pesar de haber sido derrotados por dos goles a cero, los polacos aseguraron su lugar en la siguiente instancia gracias a una mejor diferencia de goles con la Selección Mexicana.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para los argentinos, ya que su principal figura, Lionel Messi, fallaría un penal a los 37 minutos a causa de una gran atajada del portero europeo, Wojciech Szczesny, sin embargo, previo a ese penal se dio una interesante historia entre el guardameta de la Juventus de Turín y el atacante del Paris Satin Germain.

Te puede interesar: La árbitra Karen Díaz marcará la historia en Qatar 2022

De acuerdo con el cancerbero, éste le apostó a Messi que el árbitro no decretaría la pena máxima en contra de Polonia al no existir falta alguna, no obstante, ante la sorpresa de Szczesny, el silbante pitaría el disparo desde los 11 pasos en favor de los argentinos.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal, así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen, pero no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero” fueron las palabras del arquero polaco, quién resultó el ganador de la batalla al atajarle el penal a Messi, aunque su equipo terminaría cayendo al final.

El penal fue sancionado a causa de un golpe accidental que el portero le dio a Messi cuando el sudamericano intentaba rematar un balón en los linderos del área chica.

Te puede interesar: Selección Mexicana rompe concentración con caras tristes en Qatar