Juventus confirma que perderá a Paul Pogba por meses

Estados Unidos. Malas noticias recibe el equipo de Juventus ya que el centrocampista francés Paul Pogba tiene una lesión en el menisco lateral de la rodilla derecha que le impidió viajar con el resto del equipo desde California a Dallas para jugar este día el partido de preparación ante la escuadra del Barcelona.

“A raíz de los dolores reportados en la rodilla derecha, Paul Pogba se sometió a exámenes radiológicos que revelaron una lesión en el menisco lateral”, señala el club de la Vecchia Signora.

“En las próximas horas se someterá a una consulta médica especializada. Por lo tanto, no participará en el viaje a Dallas para continuar su tratamiento”, adjuntó el equipo de Turín.

Paul Pogba jugó los primeros 45 minutos ante las Chivas de Guadalajara donde anotó uno de los dos tantos para la victoria de Juventus.

El diario italiano ‘Gazzetta dello Sport’ señala que es posible que el jugador francés pierda los encuentros de agosto de Juventus en el inicio de la Serie A.

Cabe la posibilidad que el francés podría pasar por el quirófano, lo que supondrá un tiempo de recuperación de aproximadamente dos meses.

Juventus vs Barcelona en el Estadio Cotton Bowl

Por otro lado, Juventus y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Cotton Bowl, tercer partido de los culés en territorio norteamericano y segundo para el equipo de Massimiliano Allegri.

El técnico de la escuadra de Turín, a la espera de nuevas incorporaciones de mercado, seguirá dando minutos y confianza a un Ángel Di María que ya fue titular el pasado viernes.

Además, repetirá en el once con un Federico Gatti que está dejando muy buenas sensaciones en su regreso tras la cesión al Frosinone y haciendo olvidar al holandés Matthijs De Ligt, que se fue al Bayern Munich.

“En el futbol nunca se sabe, hay sorpresas, quizás Gatti se convierta en el nuevo dueño de la Juventus”, manifestó el entrenador de la Vecchia Signora.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, sigue integrando a los recién llegados en su sistema, pero no pierde de vista los avances que el club hace en las distintas operaciones abiertas en el mercado y que pueden sumar más refuerzos a la plantilla.

Xavi no esconde que participa de manera activa dialogando con los jugadores pretendidos: “Me implico porque soy así, cuando hago una cosa doy el cien por cien, si no me quedaría en casa”.

El mensaje del entrenador del Barcelona con los jugadores pretendidos es muy claro: “Intento convencerles de que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro donde van a disfrutar, no sólo con el club sino también con la ciudad. Quiero que vengan aquí, que disfruten, intento hacerles sentir importantes, y al final el Barça ayuda, es la grandeza de este club lo que hace que sea un imán para los futbolistas”.