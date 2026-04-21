Karely Ruiz podría estar en Supernova Génesis: esto es lo que se sabe al respecto de las negociaciones

Así como Poncho De Nigris confirma “2 peleas muy virales” para el Ring Royale 2, el propio empresario habló sobre la posibilidad de que Karely Ruíz pueda estar en Supernova Génesis. Por el momento hay poca información sobre cómo avanzan las negociaciones, pero quedan apenas algunos días para que se resuelva. Se trabaja a contrarreloj.

Mientras muchos se preguntan si la cartelera oficial de Supernova Génesis le compite a la de Ring Royale, el representante del evento que se desarrolló en Monterrey hace algunas semanas se refirió a la posibilidad de que Karely se suba al cuadrilátero en el evento que será transmitido por Netflix. Por contrato, deben negociar entre ambas competiciones de boxeo de celebridades.

¿Qué se sabe sobre Karely Ruíz en Supernova Génesis?

Con un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), Poncho De Nigris contó que Karely Ruiz fue requerida por los organizadores de Supernova Génesis. Sin embargo, por una cuestión de contrato con Ring Royale, la influencer no puede acudir al evento, a menos que se negocie entre ambas firmas y se consiga llegar a un acuerdo para que ella pelee allí.

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La modelo de OnlyFans habría sido requerida por Supernova Génesis para la pelea de boxeo de celebridades contra Kim Shantal, tras la baja de Lupita Villalobos, que fue hospitalizada por un fuerte dolor de cabeza. La exparticipante de La Granja VIP ahora busca rival y parece que desde la organización quieren que Karely sea su contrincante este 26 de abril.

Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz de RING ROYALE 👑🥊 por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización, ahora ahí está la ganadora… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 20, 2026

Las palabras de Poncho De Nigris sobre la pelea de Karely Ruíz en Supernova Génesis

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruíz de Ring Royale. Por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero, si alguien habla conmigo, puedo ver qué podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización”, comenzó diciendo la estrella del espectáculo.

Acto seguido, propuso a su esposa Marcela Flores como peleadora, puesto que viene de ganarle a Karely Ruíz en Ring Royale. “Ahora ¡ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. ¿Cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos que hablar”, agregó.

