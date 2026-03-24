Poncho De Nigris confirma “2 peleas muy virales” para el Ring Royale 2 y los fans estallan

Con resultados increíbles en todos los combates del Ring Royale, la pólvora sigue encendida tras el éxito masivo del pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey. Mientras aún resuenan los golpes entre celebridades, el “Amo del Rating”, Poncho De Nigris, ha soltado una bomba en sus redes sociales que ya tiene a todo México especulando, pues confirma “2 peleas muy virales”.

Resulta que mientras muchos se preguntan si Supernova Génesis le compite o no a Ring Royale, la segunda edición del evento producido por De Nigris ya es un hecho y cuenta con sus dos primeros combates “bomba”, según el propio organizador de las peleas de celebridades.

“Pura celebridad, nada de niños”: El dardo de Poncho De Nigris sobre el Ring Royale 2

Fiel a su estilo polémico, Poncho De Nigris dejó claro que el ADN de Ring Royale 2 se mantendrá alejado de las tendencias de “streamers o gamers para niños”. El regiomontano enfatizó que el cuadrilátero está reservado para celebridades de alto perfil, queriendo apuntar contra otros eventos de boxeo de influencers.

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“Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición... aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad”, sentenció el empresario De Nigris, abriendo la convocatoria para llenar los 5 lugares restantes en la cartelera de combates de boxeo amateur.

El fenómeno que dejó la primera edición del Ring Royale

El anuncio llega apenas días después de que el primer Ring Royale rompiera récords de audiencia en YouTube, TikTok y Twitch (donde hubo transmisión gratuita. Aquella noche en Monterrey dejó momentos que ya son parte de las discusiones en redes:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: El "Golden Boy" calló bocas al levantarse de la lona y recetar un KO técnico al "Cazafantasmas" en el primer round.

El "Golden Boy" calló bocas al levantarse de la lona y recetar un KO técnico al "Cazafantasmas" en el primer round. Marcela Mistral vs. Karely Ruiz: En un duelo de poder a poder, "La Musa" dominó con técnica a la reina de OF, llevándose la victoria por decisión unánime.

En un duelo de poder a poder, "La Musa" dominó con técnica a la reina de OF, llevándose la victoria por decisión unánime. El Caos de Chuy Almada: El combate ante Alberto del Río terminó en una batalla campal cuando el equipo de seguridad de "El Patrón" invadió el ring, dándole el triunfo a Almada por descalificación.

Con dos peleas ya apalabradas y la promesa de “viralidad total”, la pregunta ahora es quiénes serán los valientes que completen la cartelera. Se espera que sean nombres de grandes figuras de la televisión y la farándula. De hecho, ya empiezan a aparecer muchos nombres en los comentarios de los fans, quienes sueñan con ver a sus ídolos ponerse los guantes.

