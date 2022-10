Karim Benzema revela el motivo de cobrar a lo Panenka ante el City

El futbolista francés Karim Benzema reveló en una entrevista reciente, el verdadero motivo por el cual tiró a lo Panenka un penal ante el Manchester City, el cual aportó a que el equipo fuera a la Final y posteriormente al título.

Karim Benzema, último ganador del Balón de Oro, fue cuestionado sobre los grandes triunfos y recuerdos de su carrera, mencionando entre estos, el gol a lo Panenka en la cancha del Manchester City en el juego de ida que terminó 4-3 para los locales, pero que en la vuelta en el Bernabéu se decantó para los blancos por 3-1 para ir a la Final.

El golazo de Benzema fue al 82, y necesitó de mucho entrenamiento, había comentado en su momento el jugador, pero ahora fue más profundo en su descripción, mostrando por lo cual es considerado un genio.

Karim Benzema, quiso dejar grabado el gol en la mente de todos

“Tenía que intentar hacer otra cosa, lo que hacía cuando era pequeño, hacer cosas como si jugases con tus amigos. Somos profesionales, pero en el futbol y dentro del campo de juego como lo hacía con los amigos. Lo hice porque era un partido muy importante y para que la afición lo tuviera en su cabeza”, adelantó el delantero merengue y agregó en que al estar frente al balón, entendió que “era el momento de hacerlo”.

Este gol agitó a la afición del Real Madrid , pues además de develar la excelencia y técnica del jugador que cobra así, es leído como una muestra de superioridad o a veces como una burla al rival, sin embargo, es un recurso que muy pocos pueden ejecutar y en un escenario tan complicado.

“Si no tiras los penaltis está claro que no los vas a fallar. Coloqué el balón en el suelo y supe que lo iba a tirar a lo ‘Panenka’. No tenía otra cosa en la cabeza, sólo lanzarlo de ese modo”, había dicho Benzema hace semanas sobre ese cobro.

Indicó que ese impulsó, se motivó también en la práctica y perfección del cobro.

“Llevaba mucho tiempo practicando el ‘Panenka’ y solo esperaba el momento adecuado. En un partido como el de Mánchester, en el que hay mucha presión, pero ese tipo de presión es la que te permite hacer gestos como ese”.