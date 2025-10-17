¿Quién es Karina García, la influencer colombiana que enfrentará a Karely Ruiz en una pelea de box?

Una pelea de box de tres rounds de dos minutos cada uno, está por ocurrir en menos de 24 horas entre dos de las influencers más importantes de Latinoamérica, presentándose por México Karely Ruiz y por Colombia Karina García quienes estelarizan la cartelera.

Una empresa de Colombia que ha se ha encargado de hacer eventos de este calibre, viene con el Stream Fighters 4 (pelea estelar Karely Ruiz vs Karina García), fórmula que ya le ha dado contenido y que ahora con dos iconos de las redes sociales, influencers, empresarias y cada vez con más impacto sobre sus seguidores, buscan generar una tendencia el sábado con este enfrentamiento.

¿Quién es Karina García, la rival de la mexicana Karely Ruiz en Stream Fighters 4?

Karina García es una creadora de contenido sudamericana que creció al participar en un reality en su país y eso la ha llevado a celebrar en los últimos días, los 5 millones de seguidores en Instagram , de los cuales la mayoría son de su país, pero también de muchos otros lugares.

Su belleza que atrae miradas de mujeres y hombres la han posicionado, pero ahora en una versión salvaje, se subirá al ring para demostrar sus cualidades y estar en casa y con su gente serán la principal motivación, para salir con la mano en alto, con un gran cheque y seguramente con miles de seguires más en su cuenta de Instagram.

Su influencia y dinero, la han llevado también a emprender y con su compañía de moda focusbykarinagarcia, pero todo ello no tendrá validez cuando se ponga los guantes, suene la campana y los puños hablen en Stream Fighters 4.

Karely Ruiz, con una aparente mejor preparación para enfrentar a Karina García en pelea de box

Haciendo un breve análisis de sus redes sociales y actividades relacionadas al entrenamiento de boxeo, destaca que Karely Ruiz , mexicana de nacimiento y que impacta con su belleza, ha hecho un mejor entrenamiento y se ha ido a Bogotá, donde será la pelea con mucha anticipación para tener una gran preparación.

¿Quién tiene más seguires en Instagram, Karely Ruiz o Karina García?

Aunque Karely Ruiz y Karina García podrían considerarse de un perfil parecido, Karely es demoledora hablando de seguidores en redes sociales como Instagram, luciendo 10.2 millones de seguidores prácticamente el doble que Karina García quien llegó a millones.

Aunque son muchos los seguires aún están muy lejos de figuras de la músicam farándula o deporte, como Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo quien tiene 70 millones o Katy Perry que tiene 202 millones de seguidores.