Karely Ruíz vs Karina García: Fecha y horario de la pelea de Stream Fighters 4

Un nuevo evento de box amateur entre creadores de contenido está a la vuelta de la esquina. El Stream Fighters 4 organizado por el influencer colombiano WestCol se llevará a cabo este sábado 18 de octubre y tendrá presencia mexicana; la de Karely Ruíz; creadora de contenido con varios millones de seguidores.

El Coliseo Medplus de Bógota, uno de los inmuebles más importantes de aquel país sudamericano y con capacidad para 24 mil espectadores será sede del evento. Ruíz se enfrentará a la local Karina García en la pelea estelar de la cartelera en un enfrentamiento de tres rounds, cada uno con duración de dos minutos.



Karely Ruíz vs Karina García - 7:00 pm hora de la Ciudad de México apróximadamente

La transmisión es gratuita a través de la plataforma Kick en el canal de Westcol y podrás estar al pendiente de los resultados EN VIVO por la página de TV Azteca Deportes. Cabe destacar que, Karely es entrenada por ‘Ronnie’ el mismo que fue parte del proceso de Alana Flores en el boxeo.

Cartelera completa

Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)

vs The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristo Rata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)

Cabe destacar que, el pesaje oficial será el día saábado 17 de octubre a las 6:00 hora de la Ciudad de México y justamente Ruiz llega aproximadamente con 55 kilos, mientras que su rival, 59 kg la última vez que se pesó antes del evento.