América se despide de una de sus figuras para el Apertura 2024

América Femenil confirmó su primera baja de cara al Apertura 2024: la de Katty Martínez, la máxima goleadora del circuito se despide del conjunto azulcrema después de cinco temporadas.

Los rumores terminaron por ser verídicos, pues el club se despidió de la delantera con agradecimientos a través de redes sociales.

América Femenil oficializa la salida de Katty Martínez

Fue a través de redes sociales que América dio a conocer de forma oficial la baja de Katty ‘Killer’, quien se despide del club después de dos años y medio, en los que alcanzó más de 50 goles con la camiseta azulcrema, que la colocan como la segunda máxima goleadora del equipo y como la máxima goleadora en liguillas con un total de nueve días.

En el Clausura 2023, Katty fue esencial para que las Águilas conquistaran su segunda estrella, pues en la final ante Pachuca marcó en dos ocasiones para poder levantar el primer trofeo del equipo como local en el Estadio Azteca en el partido en el que se rompió el récord de asistencia.

Gracias por cambiarme la vida.

Además, se va en calidad de máxima goleadora del circuito con un total de 145 goles, de los que más de 50 fueron como americanista.

La despedida de Katty Killer del Club América

A través de sus redes personales, Katty Killer también compartió una emotiva despedida. Un video en el que ella dedica unas palabras tanto al club como a la afición con la camiseta puesta.

“Me duele decir adiós, me duele tener que despedirme, me duele tener que dejar algo que trabajamos. Hoy que he decidido que este ciclo aquí termina he venido aquí, a la que he sentido como mi casa. Agradecerles por tanto”, dijo, mientras en el video se reproducen videos de sus momentos con el equipo.

En el mismo, asegura que haber portado la camiseta del Club América ha sido de sus lecciones de vida más grande. En la despedida dijo: “desde que te pones esta playera nada vuelve a ser lo mismo”.

Por el momento no se ha oficializado cual será el futuro de la delantera, pero todos los rumores apuntan a que se convertirá en el primer refuerzo de las Rayadas de Monterrey, equipo que está interesado en ella desde hacia varias temporadas.