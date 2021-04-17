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Fútbol

Kaymer y Cañizares marcan el paso en Austria

El alemán Martin Kaymer y el español Alejandro Cañizares están empatados en la cima del Austrian Golf Open, que se disputa en Diamond Country Club.

Martin Kaymer durante la tercera ronda del Austrian Golf Open.
ATZENBRUGG, AUSTRIA - APRIL 17: Martin Kaymer of Germany hits his tee-shot on the second hole during Day Three of the Austrian Golf Open at Diamond Country Club on April 17, 2021 in Atzenbrugg, Austria. (Photo by Andrew Redington/Getty Images)|Andrew Redington/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El alemán Martin Kaymer, ganador del PGA Championship 2010 y del U.S. Open 2014, llegó a un total de -9 y se subió este sábado a la primera plaza del Austrian Golf Open, junto con el español Alejandro Cañizares, a falta de una ronda.

Kaymer presentó una tarjeta de 70 golpes (-3), un impacto por debajo del español (-2). Ambos intentarán conseguir su primera victoria en los últimos siete años. El último triunfo del alemán, ex número uno del mundo, fue el Abierto de Estados Unidos en 2014, que le supuso la consecución de su segundo Major. Mientras que el último trofeo de Cañizares fue el Hassan II de Marruecos en ese mismo año.

En la tercera ronda, penúltima del torneo austriaco, Cañizares cometió dos dobles bogeys que solventó con 6 biridies para superar al campo por dos golpes. Kaymer, por su parte, asaltó el primer puesto con un registro de 5 birdies y dos bogeys.

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El de Manilva, satisfecho con su desempeño, dijo: "Si me dicen que al empezar la semana voy a ser líder el domingo ya estaría tomando champán, así que es
algo bueno".

"Sólo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, le estoy pegando bien a la bola, estoy pegando muy bien mis golpes de salida, mis segundos golpes. Sólo tengo que mantener la calma, mantener la cabeza sobre los hombros y simplemente jugar mi golf", añadió.

A tan sólo un golpe de los co-líderes se sitúa el también alemán Maximilian Kieffer, quien entregó una tarjeta de 68 golpes (-4), para un acumulado de -8; el estadounidense John Catlin (-1), se encuentra solo en la cuarta posición a tres impactos de la cabeza.

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Cabe resaltar que Catlin será uno de los jugadores a seguir en el último día de actividad, ya que superó a Kaymer para ganar el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters de la temporada pasada y tres semanas después levantó el trofeo en el Dubai Duty Free Irish Open.

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