Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cuándo se revelará el CALENDARIO con fechas y horarios confirmados?

Restan alrededor de 24 horas para que se lleve a cabo el sorteo oficial para la fase de grupos del Mundial 2026 , uno de los eventos más importantes que el mundo tendrá en esta década. Ahora bien, ¿te has preguntado cuándo se revelará el calendario con las fechas y los horarios confirmados?

El sorteo para la fase de grupos ha llamado poderosamente la atención porque será aquí en donde la Selección Mexicana conocerá a los rivales que tendrá en el Mundial 2026; sin embargo, vale decir que en este día no se revelará el calendario con fechas y horarios confirmados. Entonces, ¿cuándo se conocerá esta información?

¿Cuándo se conocerá el calendario para el Mundial 2026?

De acuerdo con información de la FIFA, el calendario de los partidos del Mundial 2026 se dará a conocer el sábado 6 de diciembre a las 12:00 ET; es decir, prácticamente 24 horas después del sorteo que se realizará en Washington, la capital de los Estados Unidos.

La FIFA detalla que, durante la transmisión, habrá reacciones y un análisis respecto a los enfrentamientos que se han programado para este evento deportivo, así como detalles interesantes respecto a los 104 partidos que se disputarán en territorio mexicano, canadiense y estadounidense.

Recuerda que esta transmisión podrás seguirla a través de las plataformas de la FIFA, incluyendo su canal de YouTube. Será en este día en donde se confirmen los horarios de los partidos en México, lo anterior recordando que se vislumbran alrededor de 4 partidos por día durante el periodo mundialista.

¿Cuándo y dónde será el primer partido del Mundial 2026?

Lo que es un hecho es que el primer partido de la próxima Copa Mundial se llevará a cabo en el centro del país, más precisamente en el Estadio Banorte (o Azteca), el jueves 11 de junio. Es así como México inaugurará su tercer evento mundialista después de lo ocurrido en 1970 y 1986.