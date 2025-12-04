deportes
Mr Iguana vs Ethan Page por el Campeonato NXT: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el combate?

Mr Iguana sigue demostrando que es uno de los activos más valiosos que tiene actualmente la WWE. Ahora, se enfrentará a Ethan Page por el título de la NXT.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Se trata, posiblemente, de uno de los combates más inesperados y, a su vez, llamativos que habrá en este cierre del año. Mr. Iguana , elemento que forma parte de la AAA, retará por el Campeonato de la NXT a Ethan Page, quien se dice podría estar en el roster principal de la WWE más pronto que tarde.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Ethan Page es uno de los rostros más importantes que la NXT tiene en la actualidad, y lo anterior deriva del Campeonato que ostenta hoy en día. Mr. Iguana, por su parte, se ha convertido en el luchador que más impacto ha generado desde la adquisición de la AAA por la WWE.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el duelo entre Mr. Iguana y Ethan Page?

Fue en la última edición de NXT en donde Mr. Iguana sorprendió apareciendo para retar a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano de la marca, en una rivalidad que ha comenzado a crecer y que verá un nuevo combate este fin de semana en el evento Deadline 2025.

Cabe mencionar que Ethan Page y Mr. iguana ya tienen cierta historia en las empresas a las que pertenecen. De hecho, fue Page quien, junto a Chelsea Green, le quitaron el Campeonato Mundial de Parejas de la AAA a La Hidra y el propio Iguana, en un evento que se llevó a cabo hace apenas unas semanas.

Ahora, se sabe que la lucha por el Campeonato de la NXT se llevará a cabo en Deadline 2025, evento que está programado en San Antonio, Texas, el próximo sábado 6 de diciembre del 2025 a través de la plataforma Netflix en punto de las 7 de la noche, tiempo centro de México.

¿Ethan Page también estará en AAA Guerra de Titanes 2025?

El cierre del 2025 puede ser espectacular para Ethan Page, pues además de defender su Campeonato NXT ante Mr. Iguana formará parte de la edición de Guerra de Titanes en donde enfrentará a Dr. Wagner III por el Campeonato Latinoamericano. ¿Cerrará el año con 3 títulos considerando que también es Campeón de Parejas Mixtas de la AAA?

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

