Fue novio de Miss Universo México 2025, sonaba para jugar en Europa y ahora es suplente de este grande de la Liga BBVA MX

Las redes sociales han recordado la relación que tuvo la nueva Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, con un jugador del América.

Ha vuelto a salir el tema tras el triunfo de Fátima Bosch, pues representará a México en Tailandia para el Miss Universo 2025.

Te puede interesar: ¡Adiós, INVICTO! América cae ante Chivas en el Clásico Nacional del Apertura 2025

Kevin Álvarez anduvo con la nueva Miss Universo México 2025

Kevin Álvarez ha sido tema de conversación pues hace unos meses, el defensor central tuvo una relación con Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo México, siendo representante de Tabasco.

Kevin Álvarez y su ex novia Fátima Bosch, ahora Miss Universo México 2025 🦅 pic.twitter.com/Rk3RH3xzuM — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) September 15, 2025

Su relación se hizo tendencia luego de aparecer juntos en algunas publicaciones de sus redes sociales compartiendo o abrazándose. Los aficionados del América hicieron muchos comentarios en su momento por el buen momento que vivía el futbolista y por su nueva relación amorosa.

Desafortunadamente, la relación pública no duró mucho tiempo, Kevin Álvarez confirmó mediante una transmisión en Twitch con Miguel Layún e Igor Lichnovsky que se encontraba soltero por lo que reveló que su relación con Fátima Bosch había terminado.

¿Quién es Fátima Bosch Fernández, Miss Universo México 2025?

Fátima Bosch Fernández nació en el año 2000, es originaria de Teapa, Tabasco. Se formó como modelo y estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, complementó sus estudios en la NABA de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

El pasado 13 de septiembre de 2025, Fátima ganó el título de Miss Universo México y aseguró su lugar como representante para el Miss Universo 2025 en Tailandia.

Su triunfo generó mucha polémica entre las participantes de Miss Universo México.

El mal momento que vive Kevin Álvarez con el América

En lo que va del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Kevin Álvarez ha tenido un rol de ser suplente con el conjunto del América. El defensor no se ha logrado ganar su lugar en el once inicial de André Jardine y hasta el momento, acumula solo 172 minutos disputados en el terreno de juego.

Kevin solo ha disputado dos juegos como titular, en tres ocasiones ha entrado de cambio y en tres juegos se ha quedado en la banca sin recibir minutos de juego.