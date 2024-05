El gran ausente del América en la convocatoria para la semifinal de ida contra Chivas

El Estadio Akron abrirá sus puertas para el duelo de ida en la semifinal Chivas vs América; el próximo miércoles 15 de mayo, serán los primeros 90 minutos del Clásico Nacional en busca de un lugar en la Gran Final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. El conjunto azulcrema llegó a La Perla Tapatía este martes 14 de mayo, donde destacó la ausencia de un elemento en la defensiva.

Se trata de Kevin Álvarez, quien no fue convocado por Andre Jardine para el partido de ida contra Chivas. A lo largo del presente certamen, el defensa lateral ha sufrido de falta de regularidad por una pubalgia. Ahora, no ha visto actividad en la presente liguilla y, además, no fue considerado por el entrenador del América para el primer duelo de las semifinales en el Clausura 2024.

Kevin Álvarez no fue convocado para la semifinal de ida: Chivas vs América

Kevin Álvarez no hizo el viaje a Guadalajara, con el resto del equipo, para disputar la semifinal de ida entre Chivas y América. Será el tercer partido del semestre en el Estadio Akron entre Las Águilas y El Rebaño Sagrado: se midieron en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup y en la jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

En su llegada a La Perla Tapatía, un grupo de aficionados estuvo esperando a los elementos de la plantilla del Club América; jugadores como Luis Ángel Malagón, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, entre otros, se dieron un momento para atenderlos y regalar fotos y autógrafos.

¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales América vs Chivas?

La serie de semifinal América vs Chivas, tanto la ida como la vuelta, puedes disfrutarla a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.



Chivas vs América | miércoles 15 de mayo | 20:00 horas

América vs Chivas | sábado 18 de mayo | 20:00 horas

*Los horarios corresponden al tiempo del centro de la República Mexicana

