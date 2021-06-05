Kevin de Bruyne se somete a cirugía previo a la Euro 2020

El internacional belga y capitán del Manchester City, Kevin de Bruyne, que sufrió una doble fractura en la cara en la final de la UEFA Champions League, se sometió este sábado a una pequeña operación quirúrgica que se desarrolló con éxito y se unirá a la concentración de la selección de Bélgica el lunes 7 de junio.

"Ayer se decidió que necesitaba una pequeña intervención. Ha sido hoy. El lunes 7 de junio y se sumará a la concentración (...). Todo ha ido muy bien", declaró este sábado el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.

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Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

El técnico señaló que la intervención duró unos 20 minutos y, según le han trasladado los médicos, era necesaria "para la estructura a largo plazo de la cuenca del ojo".

"No es un tipo de cirugía que necesita mucho tiempo de recuperación", agregó Martínez, quien señaló que el jugador "está bien, tiene buen ánimo" y que, a priori, no tendrá que jugar con una máscara de protección.

El capitán del Manchester City, de 29 años, sufrió un violento choque con el defensa del Chelsea, Antonio Rudiger, que le provocó una doble fractura en la cara de nariz y de la órbita izquierda y le obligó a retirarse aturdido de la final de la UEFA Champions League que perdió su equipo.

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Left wing was flying. ✈️🇧🇪 Watch the highlights of #BELGRE in our RBFA APP. 📱 #DEVILTIME #EURO2020 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 5, 2021

Los "Diablos Rojos" disputaron el jueves su primer partido de preparación para la Euro 2020, cosechando un empate en casa contra Grecia (1-1) y disputarán un segundo amistoso este domingo, contra Croacia, en lo que se espera sea una prueba complicada ante un combinado que cuenta con estrellas como Luka Modric, Mateo Kovacic e Ivan Perisic. Bélgica iniciará la Eurocopa el 12 de junio contra Rusia y se medirá a continuación contra Dinamarca y Finlandia.

EFE

