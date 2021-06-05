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Fútbol

Kevin de Bruyne se somete a cirugía previo a la Euro 2020

A unos días del comienzo de la Euro 2020, Kevin de Bruyne, una de las principales figuras de la selección de Bélgica se sometió a una cirugía.

Kevin de Bruyne sufrió una doble fractura en la Final de la Champions League.

Escrito por: Azteca Deportes

El internacional belga y capitán del Manchester City, Kevin de Bruyne, que sufrió una doble fractura en la cara en la final de la UEFA Champions League, se sometió este sábado a una pequeña operación quirúrgica que se desarrolló con éxito y se unirá a la concentración de la selección de Bélgica el lunes 7 de junio.

"Ayer se decidió que necesitaba una pequeña intervención. Ha sido hoy. El lunes 7 de junio y se sumará a la concentración (...). Todo ha ido muy bien", declaró este sábado el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.

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El técnico señaló que la intervención duró unos 20 minutos y, según le han trasladado los médicos, era necesaria "para la estructura a largo plazo de la cuenca del ojo".

"No es un tipo de cirugía que necesita mucho tiempo de recuperación", agregó Martínez, quien señaló que el jugador "está bien, tiene buen ánimo" y que, a priori, no tendrá que jugar con una máscara de protección.

El capitán del Manchester City, de 29 años, sufrió un violento choque con el defensa del Chelsea, Antonio Rudiger, que le provocó una doble fractura en la cara de nariz y de la órbita izquierda y le obligó a retirarse aturdido de la final de la UEFA Champions League que perdió su equipo.

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Los "Diablos Rojos" disputaron el jueves su primer partido de preparación para la Euro 2020, cosechando un empate en casa contra Grecia (1-1) y disputarán un segundo amistoso este domingo, contra Croacia, en lo que se espera sea una prueba complicada ante un combinado que cuenta con estrellas como Luka Modric, Mateo Kovacic e Ivan Perisic. Bélgica iniciará la Eurocopa el 12 de junio contra Rusia y se medirá a continuación contra Dinamarca y Finlandia.

EFE

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