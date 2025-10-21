Kevin Mier volvería a la BANCA en el Necaxa vs Cruz Azul; esta podría ser la razón

La Liga BBVA MX contará con su última fecha doble previo al inicio de la postemporada, por lo que Cruz Azul será uno de los equipos que abrirán con la Jornada 14 del futbol mexicano ante Necaxa. Ante este hecho, es preciso mencionar que Kevin Mier podría no iniciar como titular una vez más.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

En primera instancia, vale decir que hasta el momento ni Nicolás Larcamón ni algún integrante del cuerpo técnico han confirmado que Kevin Mier volvería a la banca para el próximo duelo ante Necaxa; sin embargo, Cruz Azul debe cumplir con un trámite con el cual podrían mandar como titular a su tercer guardameta.

¿Por qué Kevin Mier podría no ser titular en el Necaxa vs Cruz Azul?

Como sabes, la regla de menores dentro de la Liga MX ha impactado negativamente a Cruz Azul, que es uno de los equipos que menos minutos tiene en este apartado. Y es que, de acuerdo con Antonio Rosique, a La Máquina le restan 328 minutos de los 1,170 que debe sumar en total para cumplir con esta regla.

🫡¡KEVIN MIER AL ESTILO DEL ‘LOCO’ HIGUITA!🇨🇴



💥Esta fue la joya que hizo el arquero colombiano con Cruz Azul en Liga MX



🔝En México ya comparan su juego con el de René Higuita



📻Todos los detalles en #ElVbarCaracol, aquí: https://t.co/8oU1M2orc5 pic.twitter.com/mRmZTdcPKE — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 7, 2025

Vale mencionar que Larcamón ha probado a Rodarte y Luka Romero, quienes dan los minutos estipulados al cumplir la edad; sin embargo, no se descarta que el argentino busque sumar 90 minutos más con Emmanuel Ochoa, portero mexicano que formó parte del último Mundial Sub-20.

¿Por qué Kevin Mier no fue titular en el Clásico Joven?

Fue el propio Nicolás Larcamón quien confirmó que Kevin Mier y Willer Ditta no fueron titulares en el compromiso entre Cruz Azul y América dado que estos no se presentaron a entrenar el jueves pasado, por lo que tomó la decisión, respaldada por la directiva, de mandarlos a la banca para el Clásico Joven del futbol mexicano.

¿La Máquina seguirá con la racha? 🤔



Los últimos resultados entre Necaxa y Cruz Azul... ⚡🆚🚂#HartoFut



📅 Martes 21 de octubre

🕔 6:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/4UuNpHfWui — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 21, 2025

¿Qué canal transmite el Necaxa vs Cruz Azul?

Prepárate, porque uno de los duelos más importantes de esta semana doble será transmitido a través de las pantallas de TV Azteca. El Necaxa vs Cruz Azul se llevará a cabo este martes 21 de octubre en punto de las 19:00 horas, y para disfrutarlo únicamente tienes que sintonizar Canal 7.

