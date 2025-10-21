WWE: ¿Qué luchadores podrían quedarse con el título de Seth Rollins?

La última lucha de Seth Rollins fue una de las mejores que ha tenido en este año; sin embargo, también le habría ocasionado una lesión en el hombro que sería lo suficientemente fuerte para ser invertido, lo cual, de cierta forma, le impediría mantener el título de Campeón Mundial Peso Pesado de la WWE.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

A falta de un anuncio oficial, que se confirmó hace apenas unas horas, Seth Rollins habría sufrido una lesión de gravedad en el último enfrentamiento que tuvo ante Cody Rhodes, misma que sería tan fuerte que lo llevaría directamente al quirófano. Si esto se comprueba, la WWE tendría que pensar en alguien que lo reemplace como Campeón Mundial Pesado de la empresa. ¿Quiénes suenan para ello?

¿Qué luchadores de la WWE se beneficiarían con la lesión de Seth Rollins?

Bron Breaker luce como un elemento que bien podría aprovechar la baja de Seth Rollins para convertirse en el próximo Campeón Mundial Pesado, pues cuenta con una edad, proyección y físico para ser la siguiente gran estrella. Un hecho similar ocurre con Bronson Reed, quien ha tenido un impacto significativo en la WWE, al menos, en los últimos meses.

A new World Heavyweight Champion will be crowned in Salt Lake City on November 1st.



CM Punk vs. Jey Uso. #SNME pic.twitter.com/OKSp2nY1h4 — Triple H (@TripleH) October 21, 2025

Alguien que suena para ser el siguiente campeón también es Austin Theory, quien después de haber sido olvidado por la WWE regresaría para ser uno de los rostros de la nueva era, aunque este hecho aún no está confirmado. LA Knight es otra superestrella que podría beneficiarse de la posible baja de Seth Rollins, pues además de contar con una base sólida de lucha, logra conectar con el público.

Finalmente, es imposible no mencionar a CM Punk, uno de los rivales más grandes en la carrera de Seth Rollins. Se trata de un posible proceso acelerado para que esta superestrella sea el siguiente Campeón Mundial Peso Pesado, el cual sería su último gran reinado considerando que ya cuenta con 45 años de edad.

CM PUNK vs. JEY USO.

WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP MATCH.

SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT.



🏆 WHO WILL BE THE NEXT WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION? pic.twitter.com/C7qZCRzjLJ — WWE (@WWE) October 21, 2025

¿Cuándo y en qué evento se lesionó Seth Rollins?

La lesión de Seth Rollins habría sucedido el pasado 11 de octubre de este año, cuando él y Cody Rhodes estelarizaron el magno evento de Crown Jewel. Cabe mencionar que, hasta el momento, la WWE no ha confirmado oficialmente su lesión, por lo que se espera que lo haga en las próximas horas o días.

Jey Uso, ¿el “inesperado” que podría ser campeón”?

En una batalla real que se llevó a cabo en la última edición de RAW, Jey Uso sorprendió a propios y extraños luego de convertirse en el rival de CM Punk por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la empresa. El samoano venció en la final a Dominik Mysterio, por lo que se mete de lleno a la lucha por obtener el título que perdió en el pasado.