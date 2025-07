Keylor Navas rompe el silencio y destapa la verdad detrás de su salida de Newell’s

Keylor Navas ya está en la Ciudad de México para sumarse a la plantilla de Pumas. El portero costarricense aprovechó para dejarle un mensaje al club Newell’s tras su partida de Argentina.

“Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total. Me llevo en el corazón a todas esas personas que nos acogieron con cariño verdadero tanto a mí como a mi familia, con afecto genuino desde el primer día. Gracias por los mensajes, el afecto y la energía que los caracteriza”, expresó el guardameta.

Tras su pólemica salida de Argentina, Navas rompió el silencio

Por otro lado, se animó a confesar la verdad detrás de su salida de Newell’s Old Boys.

“Aunque a veces el silencio pueda parecer ausencia, nunca me detuve. Siempre estuve entrenando con disciplina, preparándome con fe, confiando en que Dios abriría la puerta correcta en el momento indicado. Por eso agradezco profundamente a cada club que se interesó en mí, que vio más allá del ruido y confió en mi trayectoria y compromiso. Cada llamada, cada oportunidad, cada gesto de confianza lo guardo con gratitud. A cada uno de ellos, gracias”, dijo Navas.

Navas, pronto a ser presentado en Pumas

Keylor cierra su etapa en Argentina tras seis meses en el club de la Lepra y ahora arranca una nueva aventura con los felinos en la Liga BBVA MX .

“Si llegué a Newell’s fue porque Dios así lo quiso, viví y luché por los colores de este club como lo he hecho por todos los escudos que en mi carrera deportiva me ha tocado defender. Cada partido vivido fue una forma de agradecer”, sentenció el nuevo jugador de Pumas.

La presentación oficial de Keylor Navas con Pumas sería el día jueves y el club universitario espera que pueda debutar ante Querétaro en la fecha 3 del torneo Apertura 2025.

