¡Santi sin Clásico! Feyenoord vs Ajax fue suspendido por cuestiones de seguridad

El Clásico de los Países Bajos que se disputaría este fin de semana entre el Feyenoord de Santiago Giménez y el Ajax fue suspendido por órdenes directas del alcalde de la ciudad de Róterdam este martes 27 de agosto.

El compromiso de la Jornada 4 de la Eredivisie estaba programado para disputarse este domingo 1 de septiembre, pero no hay condiciones de seguridad para celebrarse por lo que tendrá que ser reprogramado con fecha aun por precisar.

Te puede interesar: ¡DE LOCOS! Los precios y cuando puedes comprar los boletos para el Cruz Azul vs América

Resumen: Alan David Picasso vs Azat Hovhannisyan

Clásico de los Países Bajos fue suspendido

El alcalde de la ciudad de Róterdam, Ahmed Aboutaleb, informó que no hay garantías para la celebración del Clásico Neerlandés conocido como ‘Klassieker', debido a una huelga de policías que adelantaron que no estarían presentes en el compromiso desde este lunes.

“La seguridad de los jugadores pero también la del público no puede ser suficientemente garantizada sin la implicación de la policía”, dijo Aboutaleb a través de un comunicado.

Los oficiales de policía del Róterdam se encuentran en huelga desde hace varios meses debido a temas de jubilación anticipada.

Por su parte, el Feyenoord, que pretendía jugar el partido sin la presencia de policías, lamentó que no se pueda celebrar el compromiso por cuestiones en las que no está involucrado el futbol.

“Entendemos que la gente defienda su causa. Sin embargo, lo lamentamos, y no es la primera vez que el futbol es utilizado para cuestiones en las que no somos parte implicada. Comprendemos y convenimos que el alcalde no considere que esa razonable permitir el desarrollo del partido sin la presencia de la policía”, señaló el equipo de Róterdam.

El Ajax y la Federación Neerlandesa de Futbol también lamentaron que cuestiones ajenas al futbol no se pueda disputar el encuentro.

Te puede interesar: Seleccionado mexicano estaría en el radar del Villarreal