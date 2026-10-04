Kobe Bryant, sobre la resiliencia en el deporte: “Toda la presión negativa, los desafíos y los problemas, son una oportunidad para levantarme”

La NBA cuenta con un sinfín de jugadores que se han vuelto leyendas de esta disciplina gracias a lo que realizaron dentro de la cancha, así como a sus proyectos fuera de la misma. Y, entre estas, destaca lo que en vida logró Kobe Bryant, un ejemplo de resiliencia deportiva.

Los playoffs de la NBA

Kobe Bryant perdió la vida el 26 de enero del 2020 luego de un accidente aéreo que consternó al mundo del básquetbol y al deporte en general, por lo que hasta hoy se le recuerda como uno de los mejores atletas en la historia de la NBA y como un deportista que siempre destacó por sus frases.

¿Cuál es la frase más importante en la historia de Kobe Bryant?

Kobe Bryant tuvo la oportunidad de dejar un increíble legado que hasta ahora se recuerda en la NBA; sin embargo, también suele ser citado en distintos contextos a través de las frases que dejó a los medios de comunicación, lo cual habla de la habilidad que tenía para comunicarse.

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Por supuesto que la filosofía relacionada al Mamba Mentality es la cosecha más grande en su vida, y es precisamente de ahí en donde destacan algunas de sus frases más célebres como es la siguiente: “Toda la presión negativa, los desafíos y los problemas, son una oportunidad para levantarme.

Con esta frase, Kobe Bryant intenta hacer referencia al sentido de resiliencia, responsabilidad y disciplina que un deportista de élite debe tener para mantenerse en los primeros planos durante varios años, hecho que él consiguió en una etapa en donde era difícil brillar en la NBA gracias a los monstruos a los que solía enfrentar.

¿Qué otras frases célebres dejó Kobe Bryant antes de perder la vida?